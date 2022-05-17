Maaş kesilmez! SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, EYT'li, memur, asgari ücretli herkesi alakadar ediyor! 7 bin gün prim ve 60 yaş şartıyla...

İşçi, işveren Emekli, EYT'li, herkes merak ediyordu tek tek açıkladı. Milyonlarca kişinin merak ettiği cevaplar paylaşıldı. İsteğe bağlı ya da Bağ-Kur'lu olarak ödemem SSK'dan emekli olmama engel mi? 01.01.1977 doğumluyum 03.04.1996 sigorta girişim hiç ara vermedim ne zaman emekli olurum? SSK olunca emekli maaşım farklı olur mu? 1964 (57) yaşındayım ne zaman emekli olurum? gibi çok sayıda soruya Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıt verdi!