Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT’liye prim kazancı! Primi eksik olanlar ne yapacak? Hangi borçlanma formülleri gündemde? İşte tüm detaylar...

EYT’liye prim kazancı! Primi eksik olanlar ne yapacak? Hangi borçlanma formülleri gündemde? İşte tüm detaylar...

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışma merakla beklenirken, primi eksik olanlar için de 'borçlanma' formülleri gündemde. Esnaftan ve öğrencilik döneminde staj yapanlardan borçlanma talepleri var.

30.05.2022 07:00 - Son Güncelleme: 30.05.2022 07:00
EYT’liye prim kazancı! Primi eksik olanlar ne yapacak? Hangi borçlanma formülleri gündemde? İşte tüm detaylar...

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş yapılacak çalışmaların tamamlanmasını heyecanla bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’liye prim kazancı! Primi eksik olanlar ne yapacak? Hangi borçlanma formülleri gündemde? İşte tüm detaylar...

Yapılan açıklamalar emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik çalışmaların bu yıl içinde tamamlanacağını gösteriyor.

EYT’liye prim kazancı! Primi eksik olanlar ne yapacak? Hangi borçlanma formülleri gündemde? İşte tüm detaylar...

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayıp prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor.

EYT’liye prim kazancı! Primi eksik olanlar ne yapacak? Hangi borçlanma formülleri gündemde? İşte tüm detaylar...

Ancak 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan vatandaşlardan bazılarının primleri henüz dolmamış durumda.

EYT’liye prim kazancı! Primi eksik olanlar ne yapacak? Hangi borçlanma formülleri gündemde? İşte tüm detaylar...

Burada iki seçenek öne çıkıyor. Birincisi, bu vatandaşların primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı kazanmaları.

SON DAKİKA