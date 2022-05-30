EYT’liye prim kazancı! Primi eksik olanlar ne yapacak? Hangi borçlanma formülleri gündemde? İşte tüm detaylar...
Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışma merakla beklenirken, primi eksik olanlar için de 'borçlanma' formülleri gündemde. Esnaftan ve öğrencilik döneminde staj yapanlardan borçlanma talepleri var.
30.05.2022 07:00 - Son Güncelleme: 30.05.2022 07:00
Yapılan açıklamalar emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik çalışmaların bu yıl içinde tamamlanacağını gösteriyor.
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayıp prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor.
Ancak 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan vatandaşlardan bazılarının primleri henüz dolmamış durumda.