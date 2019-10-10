Maaş bordrosu ile emekli maaşı artırılabilir! SSK - SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı aylığı nasıl arttırılır?
Milyonlarca çalışan emekli olduktan sonra yüksek maaş almak istiyor. Bu bağlamda nasıl fazla emekli maaşı alırım diye merak ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden 12.5 milyon kişi emekli oldu. Devlet her ay emeklilere belirlenen ücreti yatırıyor. Yüz binlerce kişi emekli olma hayali kurarken, maaşının yüksek olması için yapılması gerekenleri de araştırıyor. Özellikle 2000 sonrası emeklilerin maaşları 2000 öncesi emekli olanlara oranla daha düşük. Yeni emekli olacak vatandaşların maaşlarını arttırmak için atabileceği bazı adımlar var. Peki, SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte emekli maaşı arttırmanın yolları...
Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar bir yandan da yüksek emekli maaşı almak için neler yapılması gerektiğini araştırıyor. Emekli aylıkları arasında farklar bulunuyor. 2000 öncesi emekliler daha yüksek maaş alırken, 2000 sonrası emeklilerin maaşları bir kademe daha düşük oluyor. Aradaki farkın intibak düzenlemesi ile giderilmesi bekleniyor. İntibak düzenlemesinin yasalaşması halinde emekliler 355 TL seyyanen zam alacak. Ancak emeklilerin gelecekte alacakları aylıkları yükseltmeleri mümkün. Bunun yolu da çalışırken ödenen primlerden geçiyor. Emekli olacaklar son yıllarını yüksek primden ödeyerek maaşlarını yükseltebilir. Bağ-Kur üyesi vatandaşlar ise son yıllarını SSK'lı işçi olarak geçirirse SSK sisteminden emekli olabilir. Düşük emekli aylığı almak istemeyen vatandaşlar için maaş bordroloru kritik öneme sahip. İşte detaylar...