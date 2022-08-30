İhtiyaç, konut, taşıt kredisinde görülmemiş kampanya! Ziraat Bankası aylık 4.694 TL taksitle 60 ay vadeli 200.000 TL kredi veriyor!
Ziraat Bankası tarafından sunulan kredi fırsatları büyük ilgi çekiyor. İşte konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi hesaplama ve başvuru şartları...
30.08.2022 09:15 - Son Güncelleme: 30.08.2022 09:15
Ziraat Bankası tarafından yapılan kampanyalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Nakit desteğe ihtiyacı olanlar ve kredi çekmek isteyenler Ziraat Bankası'ndan uygun fiyata kredi sahibi olabiliyor. İşte Ziraat Bankası faiz oranları ve güncel kredi hesaplama tablosu...
ÖZELLİKLERİ
Ekspertiz değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara ekspertiz değerinin %90'ına kadar, 500.000 TL'nin üzerinde olan konutlara ise ekspertiz değerinin %80'ine kadar 120 aya varan vadeler ile kredi kullanabilirsiniz.
Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.