Lise mezunu, KPSS 55 puanla onlarca şehirde başvurular başladı! Kamuya, özel sektöre 2.478 personel alımı yapılacak: 19 ilan yayında...

Kamu kurumları, değişik kadrolarda çalıştırmak üzere kamu personeli alımı yapacağını açıklamıştı. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımları için müracaatlar başladı. Yüzlerce kişinin hayalini süsleyen memurluk için hangi şartları taşımak gerekiyor? Kimler memur olabilir? Memurlar nasıl istihdam edilir? Memurlar iş olarak birçok farklı pozisyonda çalışmaktadırlar. İşte 2022 en az lise mezunu 2.478 personel alımı şartları ve kadroları detayları...