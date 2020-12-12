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Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı bölümü 26 Aralık'ta açılacak

İstanbul'un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını kolaştırıp şehir içindeki trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı bölümü 26 Aralık'ta açılacak. Toplam uzunluğu 398,4 km olan otoyolda 12,4 milyon tonu sıcak asfalt olmak üzere 31,2 milyon ton üst yapı imalatı gerçekleştirildi, 11,5 milyon metreküp beton kullanıldı - Otoyolda toplam 35 kilometre uzunluğa ulaşan 10 tünel, 56 kilometreyi bulan 69 viyadük, 409 köprü ve 818 menfez yer alıyor.

12.12.2020 11:44 - Son Güncelleme: 12.12.2020 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





