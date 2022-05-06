📢Kuşbaşı 43 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor! 📣5 litre ayçiçek yağı 129 TL'den satılıyor! 🔎Tarım Kredi Kooperatifi kırmızı et, toz şeker, sebze, meyve fiyatları...
Ramazan Bayramı sona erse de indirimleri marketlerde devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatifi kırmızı et, toz şeker, sebze, meyve fiyatları oldukça merak ediliyor ve gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Temel gıda ürünlerini bütçeye uygun şekilde satın almak isteyen vatandaşlar özellikle ayçiçek yağı ve kırmızı et fiyatlarını öğrenmek istiyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerde 5 litre ayçiçek yağı 129 TL'den satılıyor! Kuşbaşı 43 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. İşte güncel fiyatlar!
06.05.2022 09:37 - Son Güncelleme: 06.05.2022 09:37
Temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla satın almak isteyenler market fiyatlarını yoğun bir ilgiyle araştırıyor. Tarım Kredi Kooperatifi bu noktada indirimleriyle en dikkat çeken, en çok ziyaret edilen marketler arasında yer alıyor ve güncel temel gıda ürünlerindeki fiyatlarını öğrenmek isteyenler için haberimizde derledik. Tarım Kredi Kooperatifi'nde 5 litre ayçiçek yağı 129 TL'den satılıyor, kuşbaşı 43 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Tarım Kredi Kooperatifi kırmızı et, toz şeker, sebze, meyve fiyatlarını haberimizden inceleyebilirsiniz.
Toz şeker ve ayçiçek yağı fiyatlarını da dibe çeken Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 5 kilogramlık toz şekeri 62,60 TL'den satarken; 5 litrelik ayçiçek yağını sadece 129 TL'den satmaya başladı.