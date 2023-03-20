Kuruşu kuruşuna hesaplandı! İşte 2023 yılı Temmuz’dan itibaren alacağınız maaş! SSK-SGK ve Bağkur’dan emekli olanlar dikkat!

Emekli ve memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı artış alıyor. Bu artışlar, enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Temmuz ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alacakken, memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı da alacaklar.