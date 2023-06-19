Kurban Bayramı'nı bekleyenlere müjde! Kooperatif marketlerinde indirim BAŞLADI! Tarım Kredi 19 Haziran 2023 FİYAT LİSTESİ! 95 üründe fiyat düştü!
Tarım Kredi Marketlerine alışverişe gidenlere müjde! 95 katalog yayımlandı! Buna göre 95 üründe dev indirim başladı. Peki bu hafta Tarım Kredi Marketlerinde neler var, hangi ürünler indirimde? Donuk kıyma 91,90, but pirzola 83,90, salam 46,90, 8,90'dan başlayan baharat çeşitleri, 34,25'e domates salçası, bulgur, pirinç, tuz, margarin, kahvaltılık çeşitleri ve daha neler neler! Bu hafta Tarım Kredi Marketlerine giden kampanyadan faydalanabilecek. İndirimler 19 Haziran'dan başlayıp 6 Temmuz'a kadar devam edecek. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 19 Haziran - 6 Temmuz 2023 fiyat listesi.
19.06.2023 16:01 - Son Güncelleme: 19.06.2023 16:01
Kurban Bayramı'nı bekleyenlere müjdeli haber geldi. Kooperatif marketlerinde indirim başladı. Tarım Kredi 19 Haziran 2023 fiyat listesi yayımlandı. 95 üründe fiyatların düştüğü duyuruldu. Ailelerin market alışverişi yapmadan önce fiyat araştırması yaptığı biliniyor. Bu noktada da zincir marketler fiyatlarını indirebildiği kadar indiriyor. Tarım Kredi Marketleri de bu hafta hem bayram için çikolata ve şekerlerde hem de kahvaltılık ürünlerde büyük indirim uyguladı. İşte Tarım Kredi 19 Haziran - 6 Temmuz 2023 kataloğu tam liste.