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Haberler Ekonomi Kurban Bayramı'na nakit para ile girin! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası 20 bin ve 100 bin TL hesaplara yatırıyor

Kurban Bayramı'na nakit para ile girin! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası 20 bin ve 100 bin TL hesaplara yatırıyor

Bu sene 9 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde nakde olan sıkışıklıklarını çözüme kavuşturmak isteyen emekli vatandaşlara, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası tarafından müjdeli haber geldi. Üç kamu bankası, kendi özellerinde başvuruya açmış oldukları emekli kredisi kampanyalarının ilgili detaylarını kamuoyuna duyurdu.

takvim.com.tr
14.06.2022 10:10 - Son Güncelleme: 14.06.2022 10:10
Kurban Bayramı’na nakit para ile girin! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası 20 bin ve 100 bin TL hesaplara yatırıyor

Artan nakit ihtiyaçlarını Kurban Bayramı öncesinde karşılamak isteyen emeklilere, kamu bankalarından özel teklifli ihtiyaç kredisi müjdeleri geldi.

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Kurban Bayramı’na nakit para ile girin! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası 20 bin ve 100 bin TL hesaplara yatırıyor

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Emeklinin Artısı Kredisi 2022

Ziraat Bankası, yeni dönemde nakit ihtiyaçları artmış olan emekli müşterilerine "Emeklinin Artısı" başlığı altında ihtiyaç kredisi kampanyası sunacağını açıkladı.

Kurban Bayramı’na nakit para ile girin! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası 20 bin ve 100 bin TL hesaplara yatırıyor

Başlangıç faizini yüzde 1,55 ve azami vade sayısını 36 ay olarak belirleyen banka, örnek hesaplama tablosunu şu şekilde yayınladı:

  • Kredi tutarı: 20 bin TL
  • Aylık faiz oranı: Yüzde 1,55
  • Vade sayısı: 36 ay
  • Aylık taksit tutarı: 767,12

Kurban Bayramı’na nakit para ile girin! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası 20 bin ve 100 bin TL hesaplara yatırıyor

Vakıfbank'tan Emeklilere 3 Ay Taksit Ertelemeli İhtiyaç Kredisi!

Müşteri sayısını günden güne arttırmayı başaran Vakıfbank, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik şartlar kapsamında nakde olan ihtiyaçları artmış olan emekli müşterileri için yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

Kurban Bayramı’na nakit para ile girin! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası 20 bin ve 100 bin TL hesaplara yatırıyor

3 ay taksit erteleme fırsatı sunulan emekli ihtiyaç kredisi kampanyasının ayrıntıları, kamuoyu ile paylaşıldı.

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