Kumbara misali sürekli birikecek! Toplam ödenecek tutar 48+12 bin TL! Başvuru yapan kişilere 5 yıl içinde...
Evlilik planı yapan çiftlere devlet tarafından verilen destek sürüyor. Gençlere devlet tarafından çeşitli destekler sunulmaya devam ediyor. Evlilik ödeneği olarak da bilinen çeyiz desteği ödemesi evlenecek olan binlerce kişiye ödeniyor. Yeni evlenecek olan çiftler bir yandan güzel bir heyecan yaşıyor ve bu dönemde eşya, düğün şeklindeki masrafların ödemesini planlıyor. Devlet çeyiz hesabıyla evlenecek çiftleri destekliyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. 5 yılda 48 bin 148 lira biriktiren 12 bin 37 liralık en üst tutardaki devlet katkısından yararlanabiliyor.
06.08.2021 23:48
- Son Güncelleme: 06.08.2021 23:49
Kumbara misali sürekli birikecek! Toplam ödenecek tutar 48+12 bin TL! Başvuru yapan kişilere 5 yıl içinde... Evlenmek için hazırlıklarını sürdüren binlerce genç vatandaşlar var. Evlilik hayali olan gençlere ise devlet tarafından destekler verilmeye devam ediyor. Bu destek bilindiği üzere çeyiz desteği. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce evlenenlere devlet katkısı imkanı sunuluyor. Ancak katılımcının hesabını 24 yaşını doldurmadan önce mutlaka açması gerekiyor. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl değişiyor. Çeyiz parası alabilmek için bazı şartların taşınıyor olması gerekiyor.