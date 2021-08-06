Kumbara misali sürekli birikecek! Toplam ödenecek tutar 48+12 bin TL! Başvuru yapan kişilere 5 yıl içinde... Evlenmek için hazırlıklarını sürdüren binlerce genç vatandaşlar var. Evlilik hayali olan gençlere ise devlet tarafından destekler verilmeye devam ediyor. Bu destek bilindiği üzere çeyiz desteği. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce evlenenlere devlet katkısı imkanı sunuluyor. Ancak katılımcının hesabını 24 yaşını doldurmadan önce mutlaka açması gerekiyor. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl değişiyor. Çeyiz parası alabilmek için bazı şartların taşınıyor olması gerekiyor.