Emekliyi sevindirecek güzel gelişme! Yeni zam teklifine kulak kabartılacak! 1198 TL zamla beraber maaşlar en az...

Emekliyi sevindirecek güzel gelişme! Yeni zam teklifine kulak kabartılacak! 1198 TL zamla beraber... SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçtiğimiz ay çifter kazanç ayı oldu. Milyonlarca emekli bayram öncesinde hem zamlı maaşlarını hem de ikramiye ödemelerini aldı. 13 milyondan fazla emeklinin maaşında yeni bir talep sunuldu. Türkiye Emekliler Derneği, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması ifade etti. Eğer bu talep hayata geçerse, en düşük emekli aylığında 1.198 TL artış gerçekleşeceği öngörülüyor.