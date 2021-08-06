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Emekliyi sevindirecek güzel gelişme! Yeni zam teklifine kulak kabartılacak! 1198 TL zamla beraber maaşlar en az...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında yılıncı ikinci zammı yapıldı ve aynı zamanda Kurban Bayramı ikramiyesi olan 1.100 TL hesaplara yatırıldı. Geçtiğimiz ay çifte bayram yaşayan emekli şimdi Ocak ayında maaşlarını artıracak olan zam tutarına kulak kabarttı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarınına zam talebi gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını ifade ediyor. Bu doğrultuda emekliler maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı ise milyonların gündemindeki yerini koruyor.

06.08.2021 19:55 - Son Güncelleme: 06.08.2021 19:55
Emekliyi sevindirecek güzel gelişme! Yeni zam teklifine kulak kabartılacak! 1198 TL zamla beraber...

Emekliyi sevindirecek güzel gelişme! Yeni zam teklifine kulak kabartılacak! 1198 TL zamla beraber... SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçtiğimiz ay çifter kazanç ayı oldu. Milyonlarca emekli bayram öncesinde hem zamlı maaşlarını hem de ikramiye ödemelerini aldı. 13 milyondan fazla emeklinin maaşında yeni bir talep sunuldu. Türkiye Emekliler Derneği, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması ifade etti. Eğer bu talep hayata geçerse, en düşük emekli aylığında 1.198 TL artış gerçekleşeceği öngörülüyor.

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Emekliyi sevindirecek güzel gelişme! Yeni zam teklifine kulak kabartılacak! 1198 TL zamla beraber...

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yılın ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 8.45 oranında zam yapıldı. Buna göre, en düşük SSK'lı emekli aylığı 2 bin 624 liraya yükseldi.

Emekliyi sevindirecek güzel gelişme! Yeni zam teklifine kulak kabartılacak! 1198 TL zamla beraber...

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI
OCAK/TEMMUZ
SSK (2000 ÖNCESİ)..... 2.420.....2.624
SSK (2000 SONRASI)...1.500.....1.627
BAĞ-KUR (ESNAF)......1.763.....1.912
BAĞ-KUR (TARIM).......1.662....1.802
EMEKLİ SANDIĞI.........3.020....3.275

Emekliyi sevindirecek güzel gelişme! Yeni zam teklifine kulak kabartılacak! 1198 TL zamla beraber...

İKİNCİ İKRAMİYELER DE ÖDENDİ

Emekliler için Temmuz hem zam hem de ikramiye ayı oldu. Emeklilere, 1.100 lira tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyesi de erken ödendi.

Emekliyi sevindirecek güzel gelişme! Yeni zam teklifine kulak kabartılacak! 1198 TL zamla beraber...

EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEMELERDE DE ARTIŞ

Emekli ve de dul-yetim aylığı alan hak sahiplerinin aldığı aylıkların yanı sıra %4-5 oranında ek ödeme yapılıyor.

%8,45 zam, ek ödemelere de yansıtıldı. %5 ek ödeme sınırı da 1.554 TL'den 1.686 TL'ye yükseltildi. Yani 1.686 TL'ye kadar emekli aylığı alanlar %5 ek ödeme alabilirken, 1.686 TL'nin üstünde aylık alanlara %4 oranında ek ödeme yapılıyor.

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