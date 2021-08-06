Emekliyi sevindirecek güzel gelişme! Yeni zam teklifine kulak kabartılacak! 1198 TL zamla beraber maaşlar en az...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında yılıncı ikinci zammı yapıldı ve aynı zamanda Kurban Bayramı ikramiyesi olan 1.100 TL hesaplara yatırıldı. Geçtiğimiz ay çifte bayram yaşayan emekli şimdi Ocak ayında maaşlarını artıracak olan zam tutarına kulak kabarttı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarınına zam talebi gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını ifade ediyor. Bu doğrultuda emekliler maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı ise milyonların gündemindeki yerini koruyor.
Emekliyi sevindirecek güzel gelişme! Yeni zam teklifine kulak kabartılacak! 1198 TL zamla beraber... SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçtiğimiz ay çifter kazanç ayı oldu. Milyonlarca emekli bayram öncesinde hem zamlı maaşlarını hem de ikramiye ödemelerini aldı. 13 milyondan fazla emeklinin maaşında yeni bir talep sunuldu. Türkiye Emekliler Derneği, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması ifade etti. Eğer bu talep hayata geçerse, en düşük emekli aylığında 1.198 TL artış gerçekleşeceği öngörülüyor.
EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEMELERDE DE ARTIŞ
Emekli ve de dul-yetim aylığı alan hak sahiplerinin aldığı aylıkların yanı sıra %4-5 oranında ek ödeme yapılıyor.
%8,45 zam, ek ödemelere de yansıtıldı. %5 ek ödeme sınırı da 1.554 TL'den 1.686 TL'ye yükseltildi. Yani 1.686 TL'ye kadar emekli aylığı alanlar %5 ek ödeme alabilirken, 1.686 TL'nin üstünde aylık alanlara %4 oranında ek ödeme yapılıyor.