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Kredi ve kredi kartı borcuyla ilgili son dakika açıklaması! Vatandaşları sevindiren gelişme yaşandı! Borçlarınıza...

Peş peşe açıklamalar yapıldı! Bu bağlamda gelen haber kredi kartı ve kredi kullanan milyonlarca bireyi ilgilendiriyor. Uzun seneler ödenmeyen kredi ve kredi kartı borçları kara listeye alınıyor. Kredi kartı borcu bulunup kara listeye alınan şahısların uzun bir vakit bankalarla çalışması da güç hale geliyor. Kara listeye düşenler daha sonrasında kredi kartı ve kredi kullanmak için beklemesi gerekiyor. Kredi kartı borcu ya da kredi borcu olanların borçları bir vakit sonra varlık idare işletmelerine devroluyor. Süreç ise bundan sonra başlıyor. Borçlu vatandaşlar borçlarını varlık yönetim şirketlerine ödüyor.

07.06.2021 09:22 - Son Güncelleme: 07.06.2021 09:22
Kredi ve kredi kartı borcuyla ilgili son dakika açıklaması! Vatandaşları sevindiren gelişme yaşandı! İndirim ve...

Kredi ve kredi kartı borçlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi! Kredi ve kredi kartı borcu olanlar indirim ve kampanya fırsatından yararlanıyor... Uzun yıllar ödenmeyen kredi ve kredi kartı borçları kara listeye alınıyor. Kara listeye düşenlerin daha sonrasında kredi kartı ve kredi kullanmak için beklemesi gerekiyor. Kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşların kara listeden çıkmak için borçlarını ödemesi gerekiyor. Bu noktada kredi ve kredi kartı borcu olanlara BDDK'nın belirlediği çerçevede toplam alacak tutarında indirim ve taksit imkanları sunuluyor. Müşteriler daha esnek koşullarla ödeme imkanı bularak bankalardan tekrar faydalanabilecek duruma geliyor. İşte kredi ve kredi kartı borçlarıyla ilgili tüm bilinmesi detaylar...

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Kredi ve kredi kartı borcuyla ilgili son dakika açıklaması! Vatandaşları sevindiren gelişme yaşandı! İndirim ve...

Kredi ve kredi kartı borcu 2-3 yıl ödenmediği için varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Bu borcu kapatmak isteyene şirketler, kişinin ve borcun durumuna göre uygun ve esnek ödeme planları yapıyor. Borcunu ödeyenler 'kara listeden' çıkıp yeniden kredi çekme imkanına sahip olabiliyor.

Kredi ve kredi kartı borcuyla ilgili son dakika açıklaması! Vatandaşları sevindiren gelişme yaşandı! İndirim ve...

Milyarlarca liralık kredi borcunu tahsil etme yetkisi bankalardan, varlık yönetim şirketlerine geçmiş durumda. Kronik hale gelen bu borçları şirketler, ödeme kolaylıkları sağlayarak yasalar çerçevesinde kapatmanın ve çözüm yaratmanın peşinde.

Kredi ve kredi kartı borcuyla ilgili son dakika açıklaması! Vatandaşları sevindiren gelişme yaşandı! İndirim ve...

Şirketler borcu vatandaşla irtibata geçtiğinden uygun bir ödeme planı sunuyor. Ödeme planı tamamen kişinin maddi durumuna göre dizayn ediliyor. İşte devredilen borçlar ve yasal olarak izlenecek süreçle ilgili merak edilen sorular ve cevaplar...
İndirim ve taksit imkanı sunuluyor mu?

Kredi ve kredi kartı borcuyla ilgili son dakika açıklaması! Vatandaşları sevindiren gelişme yaşandı! İndirim ve...

Borca ve müşterinin ödeme gücüne göre ve BDDK'nın belirlediği çerçevede toplam alacak tutarında indirim ve taksit imkanları sunuluyor.