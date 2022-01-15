Kredi vanası açıldı! 300 ay vadeyle peşinat ödemeden evinizi anında alın! Banka kredi faiz oranları son dakika tepetaklak oldu!
Kredi vanası açıldı! 300 ay vadeyle peşinat ödemeden evinizi anında alın! Artan konut fiyatlarının ardından bankalardan 2022 yılına özel cazip konut kredisi kampanyaları sunulmaya başladı. 300 aya varan vade fırsatları ve evin %100'üne kredi veren peşinatsız konut kredisi seçenekleri vatandaşların yardımına koşuyor. Yeni yılda ev sahibi olmak isteyen çok sayıda kişinin hayallerini gerçekleştirmesini sağlayacak konut kredileri, avantajlı geri ödeme seçenekleri ve cazip faiz oranları ile dikkat çekiyor. Denizbank ve QNB Finansbank tarafından duyurulan konut kredilerini kullanarak tüm vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmaları sağlanacak. İşte bankaların 2022'de en uygun konut kredileri.
Deniz Mortgage Konut Kredisi
Ev sahibi olmak isteyenlere cazip finansman seçenekleri sunan Denizbank, Deniz Mortgage Konut Kredisi ile 300 aya varan vade seçenekleri, sabit faiz fırsatı ve eşit taksitler ile ödeme olanakları sunuyor.
Satın alınmak istenen evin %80'ine kadar kredi kullandırılmasına olanak tanıyan Denizbank, ayrıca konut sigortası, DASK ve hayat sigortasını banka üzerinden yapılması halinde Deniz Mortgage Konut Kredisi kapsamında %0,02 puan faiz indirimi de uygulamaktadır.
QNB Finansbank'tan Peşinatsız Ev Kredisi
Peşinat derdi olmadan ve satın alınmak istenen evin %100'üne kadar kredi sağlayan QNB Finansbank, en uygun konut kredisi sunan bankalar arasında ilk sırada yerini alıyor. Sabit faiz oranları ile öngörülebilir bir ödeme planı hazırlayan banka, 180 aya varan vadelerle kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenlere cazip teklifler sunmaktadır.