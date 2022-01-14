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Her şey hazır dinamik fiyat dönemi için adım atılıyor! İhtiyaç sahiplerine ücretsiz verilecek! A101, BİM, ŞOK ve tüm marketlerde artık

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Gıda Satış Noktalarında Gıda İsrafı ile Mücadele Kılavuzu" hazırlanıyor. Müşteri tarafından satın alım ile ilgili çekince uyandıran sebze ve meyvedeler reyon indirimi yapılabileceği belirtildi. Öte yandan indirimli olarak satılamayan ürünler ise ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılabilecek. Gıda israfını önleme konusunda en önemli stratejinin kısa raf ömrü olan tüketim tarihi yaklaşmış olan ürünlerin gıda israfı olmadan tüketiciyle buluşması gerektiği de ifade edildi. Son tüketim tarihi olan ürünlerin hayvan yemi oluşumuna dahil edilemez ifadelerinin yer aldığı kılavuzda bu ürünlerin biyodizel yakıt olarak kullanabileceği belirtildi.

14.01.2022 12:22 - Son Güncelleme: 14.01.2022 12:22
Her şey hazır dinamik fiyat dönemi için adım atılıyor! İhtiyaç sahiplerine ücretsiz verilecek! A101, BİM, ŞOK ve tüm marketlerde artık

Kılavuz hazırlandı dinamik fiyat dönemi için adım atılıyor! İhtiyaç sahiplerine ücretsiz verilecek! A101, BİM, ŞOK ve tüm marketlerde artık... Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda satış noktarında gıda israfıyla ilgili bir kılavuz hazırlıyor. Bu çalışmayla gıda israfının önüne geçmek hedefleniyor. Kılavuzda "Gıda israfını önleme konusunda etkili ve gıda satış noktaları tarafından tercih edilen yöntemlerden bir diğeri ise reyon indirimleridir." ifadelerine yer verildi.

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Her şey hazır dinamik fiyat dönemi için adım atılıyor! İhtiyaç sahiplerine ücretsiz verilecek! A101, BİM, ŞOK ve tüm marketlerde artık

Milliyet'in haberine göre, "Müşteri tarafından satın alım konusunda çekince uyandıran" meyve ve sebzelere reyon indirimi uygulanabileceği belirtilen kılavuzda, indirim ile satılamayan ürünlerin ise ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verilebileceği ifade edildi.

Her şey hazır dinamik fiyat dönemi için adım atılıyor! İhtiyaç sahiplerine ücretsiz verilecek! A101, BİM, ŞOK ve tüm marketlerde artık

Kılavuzda, Türkiye'de kişi başına düşen gıda atığının 93 kilogram olduğu, 1 kg kırmızı et üretimi için 15 bin litre, 1 kg domates üretimi için 214 litre su tüketildiği anımsatıldı.

Her şey hazır dinamik fiyat dönemi için adım atılıyor! İhtiyaç sahiplerine ücretsiz verilecek! A101, BİM, ŞOK ve tüm marketlerde artık

DİNAMİK FİYATLAR

Marketlerde gıda satışını hızlandırmanın, tercih edilen ilk strateji olduğu vurgulanan kılavuzda, "Gıda israfını önleme konusunda etkili ve gıda satış noktaları tarafından tercih edilen yöntemlerden bir diğeri ise reyon indirimleridir.

Her şey hazır dinamik fiyat dönemi için adım atılıyor! İhtiyaç sahiplerine ücretsiz verilecek! A101, BİM, ŞOK ve tüm marketlerde artık

Tüketim tarihine az kalmış ambalajlı gıdalarda, müşteri tarafından satın alım konusunda çekince uyandıran meyve ve sebze ürünlerinde uygulanan reyon indirimleri de, gıdanın israf olmadan tüketiciyle buluşmasını sağlamaktadır" denildi.

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