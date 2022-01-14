Her şey hazır dinamik fiyat dönemi için adım atılıyor! İhtiyaç sahiplerine ücretsiz verilecek! A101, BİM, ŞOK ve tüm marketlerde artık

Kılavuz hazırlandı dinamik fiyat dönemi için adım atılıyor! İhtiyaç sahiplerine ücretsiz verilecek! A101, BİM, ŞOK ve tüm marketlerde artık... Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda satış noktarında gıda israfıyla ilgili bir kılavuz hazırlıyor. Bu çalışmayla gıda israfının önüne geçmek hedefleniyor. Kılavuzda "Gıda israfını önleme konusunda etkili ve gıda satış noktaları tarafından tercih edilen yöntemlerden bir diğeri ise reyon indirimleridir." ifadelerine yer verildi.