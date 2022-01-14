Her şey hazır dinamik fiyat dönemi için adım atılıyor! İhtiyaç sahiplerine ücretsiz verilecek! A101, BİM, ŞOK ve tüm marketlerde artık
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Gıda Satış Noktalarında Gıda İsrafı ile Mücadele Kılavuzu" hazırlanıyor. Müşteri tarafından satın alım ile ilgili çekince uyandıran sebze ve meyvedeler reyon indirimi yapılabileceği belirtildi. Öte yandan indirimli olarak satılamayan ürünler ise ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılabilecek. Gıda israfını önleme konusunda en önemli stratejinin kısa raf ömrü olan tüketim tarihi yaklaşmış olan ürünlerin gıda israfı olmadan tüketiciyle buluşması gerektiği de ifade edildi. Son tüketim tarihi olan ürünlerin hayvan yemi oluşumuna dahil edilemez ifadelerinin yer aldığı kılavuzda bu ürünlerin biyodizel yakıt olarak kullanabileceği belirtildi.
14.01.2022 12:22
- Son Güncelleme: 14.01.2022 12:22
Kılavuz hazırlandı dinamik fiyat dönemi için adım atılıyor! İhtiyaç sahiplerine ücretsiz verilecek! A101, BİM, ŞOK ve tüm marketlerde artık... Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda satış noktarında gıda israfıyla ilgili bir kılavuz hazırlıyor. Bu çalışmayla gıda israfının önüne geçmek hedefleniyor. Kılavuzda "Gıda israfını önleme konusunda etkili ve gıda satış noktaları tarafından tercih edilen yöntemlerden bir diğeri ise reyon indirimleridir." ifadelerine yer verildi.
DİNAMİK FİYATLAR
Marketlerde gıda satışını hızlandırmanın, tercih edilen ilk strateji olduğu vurgulanan kılavuzda, "Gıda israfını önleme konusunda etkili ve gıda satış noktaları tarafından tercih edilen yöntemlerden bir diğeri ise reyon indirimleridir.