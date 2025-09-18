PODCAST CANLI YAYIN

Kredi kartı borcu faiz oranları 2025: Kredi kartı gecikme faizi ne kadar oldu? Faiz indirimi ne zaman geçerli olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta aldığı kararla politika faizini 250 baz puan düşürerek finans piyasalarında dikkat çeken bir hamle yaptı. Kararın ardından tüm gözler bankacılık işlemlerine ve özellikle kredi kartı faiz oranlarına çevrilmişti. Yapılan açıklamalarla birlikte kredi kartı nakit çekim ile kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranlarında ve POS komisyon uygulamasında değişiklik yapıldı. Peki bu karar ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilenler.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçtiğimiz hafta açıkladığı faiz indirimi kararının ardından kredi kartı ve bankacılık işlemlerine yönelik önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Kredi Kartı Faizleri Düşürüldü

Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak azami faiz oranları 25 baz puan indirildi.

Buna göre:

Akdi faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,5'e geriledi.

Geçikme faizi ise yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e düştü.

Yeni oranlar 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek.

POS Komisyon Oranlarında Ayrım

TCMB, POS komisyonları uygulamasında da değişikliğe gitti. Artık kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanacak komisyon oranları kredi kartı ve banka kartı için ayrı belirlendi:

Kredi kartı işlemlerinde oran değişmedi.

Banka kartlarında azami POS komisyonu yüzde 1,04'e düşürüldü.

Ayrıca, üye iş yeri blokeli çalışma yöntemini tercih ederse, azami bloke gün sayısı banka kartları için 15 gün ile sınırlandırıldı. Bu oran ve süreler, ön ödemeli kartlar ile hesaptan hesaba yapılan işyeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım'dan itibaren uygulanacak.

BANKALARIN TİCARİ KREDİ KULLANDIRMA KOŞULLARI DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayınlanan Merkez Bankası tebliğine göre, bankaların ticari kredi kullandırma koşulları da değişti. Tebliğ şöyle:

- Bankalar kredi tahsis ve kredi kullandırım süreçlerini iki ayrı alt kalem olarak sınıflandırır. Kredi tahsis ücreti dış ticaret kapsamında yer alan tüm gayri nakdi krediler ve ticari kredi kartları da dahil olmak üzere kredi riski oluşturabilecek tüm kredi limitlerine karşılık alınır.

- Kredi tahsis ücreti tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0,20'sini geçemez. Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilir. Limit tahsis veya yenileme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamaz. Azami kredi tahsis ücreti yıllık olup tahsis edilen limit süresinin ay sayısı dikkate alınarak oransal uygulanır.

- Kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden alınabilir ve kullandırılan kredinin yüzde 1,10'unu geçemez. Rotatif kredilerde bahse konu azami oran ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden yıllık olarak uygulanır. Rotatif kredilerin kullandırım ücreti ilgili dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden dönem sonlarında, diğer nakdi krediler için ise her bir kullandırım anında tahakkuk ettirilir. Bir yıldan kısa vadeli kredi kullandırımlarında azami kredi kullandırım ücreti, vade gün sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanır.

- Kredi kartı ile yapılan taksitsiz mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak üye işyeri ücreti aylık referans oranın 0,45 puan artırılmış halini geçemez. Azami üye işyeri ücreti, referans oranın ilan tarihini takip eden ayın ilk gününden itibaren güncellenerek uygulanır. Banka kartı ile yapılan mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak üye işyeri ücreti yüzde 1,04'ü geçemez."

- Bankalar ile üye işyerleri arasında yapılan özel anlaşmalar çerçevesinde tarım sektörü gibi hedeflenmiş müşteri kitlesi için tasarlanmış kartları kabul etmek suretiyle ödeme sürelerinin ertelendiği kart uygulamalarında, kart hamilinin ödemelerinin faizsiz ötelendiği süreler ay olarak belirlenir ve üye işyerinden kredi kartı işlemleri için talep edilebilecek azami üye işyeri ücreti hesabında çarpan olarak dikkate alınır. Azami üye işyeri ücreti, ay sayısı ile taksitsiz işlemler için geçerli olan azami ücret çarpılarak hesaplanır.

- İşlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılmaması halinde, söz konusu azami üye işyeri ücreti, işlem tarihinin ertesi günü ile işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına geçmesi arasında kalan gün sayısı dikkate alınarak düşürülür. Kredi kartı ile yapılan taksitsiz işlemlerde işlem tutarının üye işyeri serbest kullanımına geçeceği süre işlem tarihinin ertesi gününden itibaren kırk günü, banka kartı ile yapılan işlemlerde on beş günü aşamaz."