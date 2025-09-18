Kredi kartı borcu faiz oranları 2025: Kredi kartı gecikme faizi ne kadar oldu? Faiz indirimi ne zaman geçerli olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta aldığı kararla politika faizini 250 baz puan düşürerek finans piyasalarında dikkat çeken bir hamle yaptı. Kararın ardından tüm gözler bankacılık işlemlerine ve özellikle kredi kartı faiz oranlarına çevrilmişti. Yapılan açıklamalarla birlikte kredi kartı nakit çekim ile kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranlarında ve POS komisyon uygulamasında değişiklik yapıldı. Peki bu karar ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilenler.
