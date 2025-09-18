Kredi kartı borcu faiz oranları 2025: Kredi kartı gecikme faizi ne kadar oldu? Faiz indirimi ne zaman geçerli olacak?

BANKALARIN TİCARİ KREDİ KULLANDIRMA KOŞULLARI DEĞİŞTİ



Resmi Gazete'de yayınlanan Merkez Bankası tebliğine göre, bankaların ticari kredi kullandırma koşulları da değişti. Tebliğ şöyle:



- Bankalar kredi tahsis ve kredi kullandırım süreçlerini iki ayrı alt kalem olarak sınıflandırır. Kredi tahsis ücreti dış ticaret kapsamında yer alan tüm gayri nakdi krediler ve ticari kredi kartları da dahil olmak üzere kredi riski oluşturabilecek tüm kredi limitlerine karşılık alınır.

