Kredi kartı borç yapılandırma nasıl yapılır? Halkbank’ın kart yapılandırması hakkında bilmeniz gerekenler
Kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen milyonlarca vatandaş, bankaların sunduğu fırsatlardan yararlanmak istiyor. Son olarak Halkbank da kart yapılandırma kampanyasına katıldı. Peki kart yapılandırma nasıl yapılır? Kredi kartı borç yapılandırma şartları neler? Kimler kart borcunu yapılandırabilir? İşte 10 soru - 10 cevapta Halkbank'ın yapılandırma kredisinin şifreleri...
24 Ocak 2019 Perşembe, 10:38:04
Güncelleme: 10:50:49
Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından kredi kartı borçlarını yeniden yapılandıracağını duyuran Halkbank'ın şartları belli oldu. Bankadan Milliyet'e verilen bilgiye göre, kredi kartı borçları aylık yüzde 1.1'den başlayan faizlerle 60 aya kadar vade ile yapılandırılabilecek.
Bankada kredi kartı olan müşterilerin bankadaki ve diğer bankalardaki 31 Ocak 2018'e kadar olan kredi kartı borçları Halk Destek Kredisi kapsamında. Kampanya için son başvuru tarihi belirlenmedi.
1 - Hangi borçlar kredi kapsamında?
Bankada kredi kartı olan müşterilerin bankadaki ve diğer bankalardaki 31 Ocak 2018 tarihine kadar olan kredi kartı borçları Halk Destek Kredisi kapsamında.
2 - Banka müşterisi olma şartı var mı?