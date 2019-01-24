Emekliye seyyanen zam müjdesi! Şubat'ta 340 TL Mayıs'ta 1000 TL

Yeni yıla zamlı maaşla giren emeklilerin kazanımları 2019'da da devam edecek. Maaşları bin liranın altında olan emeklilere Şubat'ta 340 liraya varan seyyanen zam yapılacak. Mayıs'ta da tüm emeklilere biner lira ikramiye ödemesi olacak. Takvim.com.tr olarak emeklinin ek kazanç alacağı tarihleri sizin için araştırdık. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

24 Ocak 2019 Perşembe, 02:32:04 Güncelleme: 08:28:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





