Emekliye seyyanen zam müjdesi! Şubat'ta 340 TL Mayıs'ta 1000 TL
Yeni yıla zamlı maaşla giren emeklilerin kazanımları 2019'da da devam edecek. Maaşları bin liranın altında olan emeklilere Şubat'ta 340 liraya varan seyyanen zam yapılacak. Mayıs'ta da tüm emeklilere biner lira ikramiye ödemesi olacak. Takvim.com.tr olarak emeklinin ek kazanç alacağı tarihleri sizin için araştırdık. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
24 Ocak 2019 Perşembe, 02:32:04
Güncelleme: 08:28:58
12.3 milyon emeklinin geliri bu ay arttı. SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 10.19, memur emeklilerine yüzde 10.73 zam yansıtılırken, kazanımlar yılın devamında da sürecek.
Maaşı bin liranın altında olan SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde Şubat'ta artış yaşanacak.
Bu imkan, geçen hafta yürürlüğe giren yasa ile sağlandı. Buna göre, ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak.
Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan yaklaşık 150 bin emeklinin geliri artacak. Gelirlerde 340 liraya varan artış yaşanacak.
YENİ EMEKLİ DE ALACAK
Mayıs'ta da tüm emeklilere bin lira bayram ikramiyesi ödenecek.