Kredi faizleri A'dan Z'ye değişti! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisinde DEV kampanyalar! Banka önü doldu taştı! Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank...
Ziraat Bankası, VakıfBank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Halkbank ve birçok banka tarafından kredi faiz oranları güncellendi. Yeni rakamları görenler ise kredi hesaplamalarına başladı. Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler faiz oranlarının hangi bankada daha düşük olduğunu öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte taşıt kredisi faiz oranları ve bankalardan verilen teklifler...
16.08.2022 20:41 - Son Güncelleme: 16.08.2022 20:41
Taşıt kredisi kullanmak isteyenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında taşıt kredisi faiz oranalrı yer alıyor. Bankalar tarafından yapılan kampanyaların ortaya çıkmasının ardından nakit ihtiyacı olanlar banka önlerinde kuyruk oluşturdu. İşte taşıt kredisi faiz oranları ve konu hakkında tüm merak edilenler....