Kredi faizleri A’dan Z’ye değişti! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisinde DEV kampanyalar! Banka önü doldu taştı! Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank...

Taşıt kredisi kullanmak isteyenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında taşıt kredisi faiz oranalrı yer alıyor. Bankalar tarafından yapılan kampanyaların ortaya çıkmasının ardından nakit ihtiyacı olanlar banka önlerinde kuyruk oluşturdu. İşte taşıt kredisi faiz oranları ve konu hakkında tüm merak edilenler....