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Kredi çekerken dosya masrafı, evrak masrafı gibi masraflar bitti! Bankalar müjdeyi verdi hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın...

Bankalar müjdeyi verdi hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın... Kullandığınız kredilerde artı bir masraf uygulaması olmadan 36 ay vade imkanı ile anında krediniz cebinizde. İhtiyacınızı karşılamak yada nakit ihtiyacınızı gidermek için hemen başvuru yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen birçok müşteri, bu kredi için gerekli şartları merak etmekte. Bir müşterinin kredi kullanması için en az 18 yaşında olması gerekir. Bununla birlikte kredi kartı için gerekli belgelerin sağlanması da lazım olmakta. Bankanın koyduğu şartlar arasından birisi de gelir olmakta.

06.04.2021 11:33 - Son Güncelleme: 06.04.2021 11:33
Kredi çekerken dosya masrafı, evrak masrafı gibi masraflar bitti! Bankalar müjdeyi verdi hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın...

Kullandığınız kredilerde artı bir masraf uygulaması olmadan 36 ay vade imkanı ile anında krediniz cebinizde. İhtiyacınızı karşılamak yada nakit ihtiyacınızı gidermek için hemen başvuru yapabilirsiniz. Garanti BBVA' da müşterilerine 36 ay vade imkanıyla 2,12 faiz oranında 15.000 TL kredi fırsatı sunmaktadır. 25.000 TL kredi kullanmanız durumunda, 36 ay vadede 2,04 faiz oranıyla kredi sunulmaktadır. 50.000 TL kredi kullanmanız durumunda, 36 ay vadede 1,83 faiz oranıyla kredi sunulmaktadır. 100.000 TL kredi kullanmanız durumunda, 36 ay vadede 1,79 faiz oranıyla kredi sunulmaktadır.

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Kredi çekerken dosya masrafı, evrak masrafı gibi masraflar bitti! Bankalar müjdeyi verdi hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın...

ENPARA İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ FIRSATLARI;

75.000 TL' ye kadar kredi sunmaktadır. 1.59 faiz oranında 36 ay vade imkanı uyguluyor.

75.000 TL kredi kullanmanız halinde aylık ödeyeceğiniz meblağ 2.899,17 TL olacaktır

Kredi çekerken dosya masrafı, evrak masrafı gibi masraflar bitti! Bankalar müjdeyi verdi hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın...

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ FIRSATLARI;

15.000 TL' ye kadar sunduğu ihtiyaç destek kredilerinde 1,58 faiz oranıyla 36 ay vade imkanı sunmaktadır.

15.000 TL kredi kullanmanız halinde aylık ödeyeceğiniz meblağ 578,71 TL olacaktır.

Kredi çekerken dosya masrafı, evrak masrafı gibi masraflar bitti! Bankalar müjdeyi verdi hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın...

İŞBANKASI İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ FIRSATLARI;

75.000 TL' ye kadar kredi sunmaktadır. 1,60 faiz oranı ve vadeli şekilde ödeme koşuluyla.

75.000 TL kredi kullanmanız durumunda 36 ay vadede geri ödeyeceğiniz tutar 104.947,44 TL olacaktır.

Kredi çekerken dosya masrafı, evrak masrafı gibi masraflar bitti! Bankalar müjdeyi verdi hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın...

GARANTİ BBVA İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ FIRSATLARI;

Garanti BBVA' da müşterilerine 36 ay vade imkanıyla 2,12 faiz oranında 15.000 TL kredi fırsatı sunmaktadır.

25.000 TL kredi kullanmanız durumunda, 36 ay vadede 2,04 faiz oranıyla kredi sunulmaktadır.

50.000 TL kredi kullanmanız durumunda, 36 ay vadede 1,83 faiz oranıyla kredi sunulmaktadır.

100.000 TL kredi kullanmanız durumunda, 36 ay vadede 1,79 faiz oranıyla kredi sunulmaktadır.