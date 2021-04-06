Kredi çekerken dosya masrafı, evrak masrafı gibi masraflar bitti! Bankalar müjdeyi verdi hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın...

Bankalar müjdeyi verdi hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın... Kullandığınız kredilerde artı bir masraf uygulaması olmadan 36 ay vade imkanı ile anında krediniz cebinizde. İhtiyacınızı karşılamak yada nakit ihtiyacınızı gidermek için hemen başvuru yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen birçok müşteri, bu kredi için gerekli şartları merak etmekte. Bir müşterinin kredi kullanması için en az 18 yaşında olması gerekir. Bununla birlikte kredi kartı için gerekli belgelerin sağlanması da lazım olmakta. Bankanın koyduğu şartlar arasından birisi de gelir olmakta.

06.04.2021 11:33 - Son Güncelleme: 06.04.2021 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





