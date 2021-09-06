KPSS 55 - 60 - 65 - 70 puanlarla 1622 kamu iş ilanları! GSB, Çankaya Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımı şartları

Çankaya Belediyesi 80 Kamu Personeli Alımı

Ankara ili iş ilanları bünyesinde Çankaya Belediyesi 80 zabıta alacak. Lise, önlisans ve lisans mezunları başvurabilecek. 40 kadro için herhangi bir lisans programından mezun olmak, 10 kadro için herhangi bir lisans programından mezun olmak, 15 kadro için herhangi bir önlisans programından mezun olmak, 15 kadro için herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi) mezun olmak gerekiyor. Adaylar, Başvurularını 13-17 Eylül 2021 tarihine kadar şahsen yapmaları gerekiyor.