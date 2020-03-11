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Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan otomobil almayın

Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklar dikkat! Araba almak herkesin hayalidir. Fakat arabaların güvenli ve sağlam olması gerekmektedir. Vatandaşlar araba alırken bu kriterleri göz önüne almaktadır. Otomobilin ne kadar güvenli olup olmadığı olası bir kazada çarpmaya karşı ne kadar güvenli ve dayanıklığı olduğu otomobil almak isteyenlerin ilk baktığı şeylerden birisi. Peki güvenli otomobiller neler? Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri? İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan o otomobiller...

11.03.2020 18:22 - Son Güncelleme: 11.03.2020 22:27
Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklar dikkat! Sakın bu listeye bakmadan araba almayın

İşte çarpışma testlerinde en sağlam çıkan otomobiller...

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Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklar dikkat! Sakın bu listeye bakmadan araba almayın

CITROEN NEMO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %29

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %59

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %74

YAYA EMNİYETİ: %55

Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklar dikkat! Sakın bu listeye bakmadan araba almayın

SEAT EXEO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %57

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %77

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %81

YAYA EMNİYETİ: %50

Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklar dikkat! Sakın bu listeye bakmadan araba almayın

KIA VENGA

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %79

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %66

YAYA EMNİYETİ: %64

Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklar dikkat! Sakın bu listeye bakmadan araba almayın

MINI COUNTRYMAN

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %84

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %83

YAYA EMNİYETİ: %63

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