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Koronavirüs sebze ve meyve fiyatlarını da vurdu! Resmen çakıldılar

Koronavirüs salgını ülkeleri etkilemeye devam ederken, ekonomiye de yansımaları oluyor. Salgın nedeniyle sınır kapılarının kapalı olması yüzünden yapılamayan sebze ve meyve ihracatları fiyatların gerilemesine neden oldu. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Ürün bol olduğu için fiyatlar da düştü." dedi.

15.04.2020 12:18 - Son Güncelleme: 15.04.2020 12:21
Koronavirüs sebze ve meyve fiyatlarını da vurdu! Resmen çakıldılar

Koronavirüs salgını nedeniyle gümrük kapılarından tırlarla yapılan sebze ve meyve ihracatı durma noktasına gelince iç piyasada kalan sebze ve meyvelerin fiyatında düşüşler yaşandı.

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Koronavirüs sebze ve meyve fiyatlarını da vurdu! Resmen çakıldılar

Adana'daki Vedat Dalokay Hal Kompleksinde şu anda soğan ve patatesin kilosu 1 lira, sarımsak 25 lira, limon 3 lira, biber 4 lira, portakal 1 buçuk, greyfurt 40 kuruş, salatalık ve domates ise 1'er liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Koronavirüs sebze ve meyve fiyatlarını da vurdu! Resmen çakıldılar

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan gibi önemli sınır kapıları kapalı olduğundan dolayı bütün ürünlerin iç piyasada kaldığını belirterek, fiyatlarında doğal olarak düştüğünü söyledi.

Koronavirüs sebze ve meyve fiyatlarını da vurdu! Resmen çakıldılar

Şuan ürünlerin masrafı karşılamadan satıldığını söyleyen Batman, "Limon geçen sene 8-10 lirayken bu sene 3 lira. Aynı limon ama Ankara ve İstanbul'da 18-20 lira. Biz de buna şaşırıyoruz. Neden bu kadar fiyat farkı var. Tonaj vermek doğru olmaz ama şuan Adana'da çok mal var. İhtiyaca yeteceğinden daha çok mal var. Domates, karnabahar, ıspanak, pırasa ve salatalık fiyatlarında da düşüş var" dedi.

Koronavirüs sebze ve meyve fiyatlarını da vurdu! Resmen çakıldılar

Ali Batman, bu hafta Adana'da turfanda soğan hasadının başladığına dikkat çekerek, "Artık yeni soğanlar satışa sunulacak. Depodaki tüccarın elinde kalacak. Devletimizin çiftçiye, tüccara destek vermesi lazım. Benim haldeki esnafımın yüzde 80'ı bankalara borçlu. Kredilerinin faizlerini bile ödeyemiyor. İnşallah hükumetimiz bu konulara el atacaktır" dedi.

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