Koronavirüs sebze ve meyve fiyatlarını da vurdu! Resmen çakıldılar
Koronavirüs salgını ülkeleri etkilemeye devam ederken, ekonomiye de yansımaları oluyor. Salgın nedeniyle sınır kapılarının kapalı olması yüzünden yapılamayan sebze ve meyve ihracatları fiyatların gerilemesine neden oldu. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Ürün bol olduğu için fiyatlar da düştü." dedi.
Şuan ürünlerin masrafı karşılamadan satıldığını söyleyen Batman, "Limon geçen sene 8-10 lirayken bu sene 3 lira. Aynı limon ama Ankara ve İstanbul'da 18-20 lira. Biz de buna şaşırıyoruz. Neden bu kadar fiyat farkı var. Tonaj vermek doğru olmaz ama şuan Adana'da çok mal var. İhtiyaca yeteceğinden daha çok mal var. Domates, karnabahar, ıspanak, pırasa ve salatalık fiyatlarında da düşüş var" dedi.
Ali Batman, bu hafta Adana'da turfanda soğan hasadının başladığına dikkat çekerek, "Artık yeni soğanlar satışa sunulacak. Depodaki tüccarın elinde kalacak. Devletimizin çiftçiye, tüccara destek vermesi lazım. Benim haldeki esnafımın yüzde 80'ı bankalara borçlu. Kredilerinin faizlerini bile ödeyemiyor. İnşallah hükumetimiz bu konulara el atacaktır" dedi.