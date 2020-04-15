Koronavirüs sebze ve meyve fiyatlarını da vurdu! Resmen çakıldılar

Şuan ürünlerin masrafı karşılamadan satıldığını söyleyen Batman, "Limon geçen sene 8-10 lirayken bu sene 3 lira. Aynı limon ama Ankara ve İstanbul'da 18-20 lira. Biz de buna şaşırıyoruz. Neden bu kadar fiyat farkı var. Tonaj vermek doğru olmaz ama şuan Adana'da çok mal var. İhtiyaca yeteceğinden daha çok mal var. Domates, karnabahar, ıspanak, pırasa ve salatalık fiyatlarında da düşüş var" dedi.