'Biz bize yeteriz' Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapanlar kimler? İşte rekor bağış yapanların listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı milli dayanışma kampanyası hızla büyümeye devam ediyor. Kampanyaya özel şirketlerin yanısıra kamu ve özel sektörde çalışan üst düzey yöneticiler ve ünlü isimler de destek olmaya devam ediyor. İşte 1 milyon TL üzeri bağış yapan firmalar ve isimler...