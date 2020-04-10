'Biz bize yeteriz' Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapanlar kimler? İşte rekor bağış yapanların listesi
Corona virüsü dünya genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye'de de virüsle mücadele hem tıbbi, hem ekonomik hem de sosyal yönleriyle sürdürülmeye devam ediyor. "Evde Kal" ve "Hayat Eve Sığar" sloganlarıyla, vatandaşların evlerinde kalması telkin edilirken, virüsün yayılması engellenmeye çalışılıyor. Diğer bir yandan da salgının ekonomi dünyasında etkilerinin en aza indirilmesi için çaba gösteriyor. İşte bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlattı. 'Biz bize yeteriz' kampanyasına destek kısa sürede çığ gibi büyüdü. Kampanyaya özel şirketlerin yanısıra kamu ve özel sektörde çalışan üst düzey yöneticiler ve ünlü isimler de destek olmaya devam ediyor. Peki 'Biz bize yeteriz' kampanyasına bağış yapanlar kimler? İşte 1 milyon TL üzeri bağış yapan firmalar ve isimler...
10.04.2020 10:39
- Son Güncelleme: 10.04.2020 10:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı milli dayanışma kampanyası hızla büyümeye devam ediyor. Kampanyaya özel şirketlerin yanısıra kamu ve özel sektörde çalışan üst düzey yöneticiler ve ünlü isimler de destek olmaya devam ediyor. İşte 1 milyon TL üzeri bağış yapan firmalar ve isimler...
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