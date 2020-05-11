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Koronavirüs de tatilcileri durduramadı! Yeni gözde 35 bin TL'den başlayan karavanlar
Koronavirüs de tatilcileri durduramadı! Yeni gözde 35 bin TL'den başlayan karavanlar
Hem karış karış her yeri gezmek istiyor, hem evinizin konforunu yanınızda taşıma hem de koronavirüs tehlikesinden uzak mı durmak istiyorsunuz? Kış aylarında ortaya çıkan ve tüm tatil hayallerini suya düşüren coronavirüs nedeniyle pek çok alışkanlığımız değişti. Yaz aylarının yaklaşmasıyla tatil planları da virüse göre şekillendi. Kabalık ortamlardan uzak durmak isteyen tatilcilerin gözdesi karavanlar. Kimileri karavan kiralamak kimileri karavan yapmak istiyor. İçlerindeki bazı unsurlarda olmaz olmaz. İşte tatilcilerin yeni gözdesi karavanlar.
11.05.2020 12:36
- Son Güncelleme: 11.05.2020 12:36
Küresel salgın olan ve Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk vak'anın ardından büyük bir panik yaşatan korona virüs için ülkede genelinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.
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Bu kapsamda getirilen kısıtlamalar sonucunda yazın tatil planı yapan bazı vatandaşların tatil planları değişiklik gösterirken kalabalık ortamlara girmek istemeyen vatandaşlar çareyi karavan turizminde buldu.
Yabancı ülkelerde sıklıkla rastlanan karavan turizmi ülkemizde fazla rehavet görmezken salgın nedeni ile tatilcilerin vazgeçilmezi oldu.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde karavan üretimi yapan bir firma ise Türkiye ve dünyanın birçok ülkesine siparişler artınca çalışmalarını tam kapasite arttırdığını belirtti.
Tedbirleri elden bırakmak istemeyen bazı vatandaşlar ailesiyle izole bir tatil için karavanı tercih etmeye başladı.