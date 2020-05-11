Haberler Galeri Ekonomi Koronavirüs de tatilcileri durduramadı! Yeni gözde 35 bin TL'den başlayan karavanlar

Koronavirüs de tatilcileri durduramadı! Yeni gözde 35 bin TL'den başlayan karavanlar

Hem karış karış her yeri gezmek istiyor, hem evinizin konforunu yanınızda taşıma hem de koronavirüs tehlikesinden uzak mı durmak istiyorsunuz? Kış aylarında ortaya çıkan ve tüm tatil hayallerini suya düşüren coronavirüs nedeniyle pek çok alışkanlığımız değişti. Yaz aylarının yaklaşmasıyla tatil planları da virüse göre şekillendi. Kabalık ortamlardan uzak durmak isteyen tatilcilerin gözdesi karavanlar. Kimileri karavan kiralamak kimileri karavan yapmak istiyor. İçlerindeki bazı unsurlarda olmaz olmaz. İşte tatilcilerin yeni gözdesi karavanlar.

11.05.2020 12:36 - Son Güncelleme: 11.05.2020 12:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





