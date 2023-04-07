Kooperatif marketlerinde bayram indirimi, az evvel başladı! 61 üründe fiyatlar düştü! Tarım Kredi 7-23 Nisan 2023 FİYAT LİSTESİ! 4’lüsü 12,90 TL!

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla zincir marketler de indirim kampanyalarını duyurmaya başlıyor. En çok indirimin yapıldığı marketler listesinin ilk sıralarında yer alan Tarım Kredi Kooperatif Marketler'i bu haftaya bomba gibi bir giriş yaptı. Yağ, çay, tuvalet kağıdı ve daha bir çok temel gıda ve temizlik ürünlerinde bayrama özel indirimler uygulandu. Yayımlanan aktüel ürünler kataloğuna göre zaytinyağı 109 TL'ye, 30'lu yumurta 69.50'ye, ovma teli 4'lü 12.90'a satışa çıktı. İşte raflara inen yeni Tarım Kredi Kooperatif Marketler'i 7-23 Nisan fiyat listesi.