Kooperatif marketleri zili çaldı 52 üründe fiyatlar yerle yeksan oldu! Tarım Kredi 5-12 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ Çocuk bezi 149,90 TL!

Kooperatif marketleri zili çaldı 52 üründe fiyatlar yerle yeksan oldu. Tarım Kredi Kooperatif marketleri 5-12 Şubat 2023 fiyat listesini yayımladı. Yeni kampanyayı duyan araştırmalara koyuldu. Peki bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirimde? Bu hafta çocuk bezi 149, 90'a satılıyor. İşte yeni liste...