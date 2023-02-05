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Haberler Ekonomi Kooperatif marketleri zili çaldı 52 üründe fiyatlar yerle yeksan oldu! Tarım Kredi 5-12 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ Çocuk bezi 149,90 TL!

Kooperatif marketleri zili çaldı 52 üründe fiyatlar yerle yeksan oldu! Tarım Kredi 5-12 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ Çocuk bezi 149,90 TL!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirim kampanyası başladı. Şubat ayına özel güncel indirimli ürünler listesi az evvel yayımlandı. 5-15 Şubat tarihleri arasında geçerli kataloğa birçok yeni indirim eklendi. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel fiyat listesi...

05.02.2023 17:19 - Son Güncelleme: 05.02.2023 17:19
Kooperatif marketleri zili çaldı 52 üründe fiyatlar yerle yeksan oldu! Tarım Kredi 5-12 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ Çocuk bezi 149,90 TL!

Kooperatif marketleri zili çaldı 52 üründe fiyatlar yerle yeksan oldu. Tarım Kredi Kooperatif marketleri 5-12 Şubat 2023 fiyat listesini yayımladı. Yeni kampanyayı duyan araştırmalara koyuldu. Peki bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirimde? Bu hafta çocuk bezi 149, 90'a satılıyor. İşte yeni liste...

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Kooperatif marketleri zili çaldı 52 üründe fiyatlar yerle yeksan oldu! Tarım Kredi 5-12 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ Çocuk bezi 149,90 TL!
Kooperatif marketleri zili çaldı 52 üründe fiyatlar yerle yeksan oldu! Tarım Kredi 5-12 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ Çocuk bezi 149,90 TL!
Kooperatif marketleri zili çaldı 52 üründe fiyatlar yerle yeksan oldu! Tarım Kredi 5-12 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ Çocuk bezi 149,90 TL!
Kooperatif marketleri zili çaldı 52 üründe fiyatlar yerle yeksan oldu! Tarım Kredi 5-12 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ Çocuk bezi 149,90 TL!
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