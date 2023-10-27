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Tarım Kredi marketleri 27 Ekim - 2 Kasım FİYAT LİSTESİ! Kooperatif marketleri yayımladı 112 üründe fiyatlar çakıldı! Bakliyat 19.90, meyve suyu 25.90...

Tarım Kredi Kooperatif Market, alışveriş yapanların gözdesi haline geldi. 26 Ekim - 2 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olan indirim kampanyası kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Hem gıda hem de günlük yaşam ürünlerini içeren bu kampanya, aile bütçesini düşünenler için ideal bir seçenek sunuyor. Taze sebzelerden ev ihtiyaçlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi, alışveriş severlere cazip fiyatlarla sunuluyor. İşte Tarım Kredi indirimli ürünleri...

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 09:27 Güncelleme 27 Ekim 2023, 09:28
Tarım Kredi marketleri 27 Ekim - 2 Kasım FİYAT LİSTESİ! Kooperatif marketleri yayımladı 112 üründe fiyatlar çakıldı! Bakliyat 19.90, meyve suyu 25.90... 1

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirimlerin alası başladı. Peki bu hafta Tarım Kredi'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte indirimli fiyat listesi...

Tarım Kredi marketleri 27 Ekim - 2 Kasım FİYAT LİSTESİ! Kooperatif marketleri yayımladı 112 üründe fiyatlar çakıldı! Bakliyat 19.90, meyve suyu 25.90... 2

TARIM KREDİ MARKETLERİ 26 EKİM - 2 KASIM FİYAT LİSTESİ!

Tarım Kredi marketleri 27 Ekim - 2 Kasım FİYAT LİSTESİ! Kooperatif marketleri yayımladı 112 üründe fiyatlar çakıldı! Bakliyat 19.90, meyve suyu 25.90... 3

TARIM KREDİ MARKETLERİ 26 EKİM - 2 KASIM FİYAT LİSTESİ!

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