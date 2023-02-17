Kooperatif marketleri duyurdu 39 üründe fiyatlar az evvel düştü! Tarım Kredi 17-28 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ! Havlusu hediye bez 229,90!

Kooperatif marketleri duyurdu 39 üründe fiyatlar az evvel düştü! Tarım Kredi 17-28 Şubat 2023 fiyat listesi yayımlandı. Bu fiyatları gören marketlere akın etmeye başladı bile. Hala kataloğu incemeyenler için ise güncel Tarım Kredi aktüel ürünlerinin yer aldığı listeye haberimizde yer verdik. Peki bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde neler var, hangi ürünler indirimde? Vücut temizleme havlusu hediyeli hasta bezi, kuru fasülye, makarna çeşitleri, salça, küp şeker, çay, pirinç, zeytinyağı daha neler neler! İşte Tarım Kredi 17-28 Şubat 2023 fiyat listesinin tümü...