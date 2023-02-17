Kooperatif marketleri duyurdu 39 üründe fiyatlar az evvel düştü! Tarım Kredi 17-28 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ! Havlusu hediye bez 229,90!
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 17-28 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğunu yayımladı, vatandaşlar hemen kataloğu incemek için kolları sıvadı. Bu noktada Tarım Kredi Kooperatif marketleri güncel kataloğu internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Bu hafta Tarım Kredi'de indirime giren ürünler mercek altına alındı. Kataloğa göre vücut temizleme havlusu hediyeli hasta bezi 229,90'a, kuru fasülye 32,50'ye, makarna çeşitleri 9,90'a, salça 37,90'a, küp şeker 24 TL'ye, çay 44,90'a, pirinç 28,90'a, zeytinyağı 469,90'a düştü. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri 17-28 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.
17.02.2023 22:53 - Son Güncelleme: 17.02.2023 22:53
Kooperatif marketleri duyurdu 39 üründe fiyatlar az evvel düştü! Tarım Kredi 17-28 Şubat 2023 fiyat listesi yayımlandı. Bu fiyatları gören marketlere akın etmeye başladı bile. Hala kataloğu incemeyenler için ise güncel Tarım Kredi aktüel ürünlerinin yer aldığı listeye haberimizde yer verdik. Peki bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde neler var, hangi ürünler indirimde? Vücut temizleme havlusu hediyeli hasta bezi, kuru fasülye, makarna çeşitleri, salça, küp şeker, çay, pirinç, zeytinyağı daha neler neler! İşte Tarım Kredi 17-28 Şubat 2023 fiyat listesinin tümü...