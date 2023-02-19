Kooperatif marketleri çıldırdı, o ürünlerde fiyatlar düşüşe geçti! Tarım Kredi Market çay, salça, yağ indirimi az evvel başladı! 6x20 19,90 TL!

Kooperatif marketleri çıldırdı, o ürünlerde fiyatlar düşüşe geçti! Tarım Kredi marketlerinde çay, salça, yağ indirimi az evvel başladı! Şubat ayının sonlarına yaklaşırken zincir marketler de harekete geçti. Yeni kampanyalar tek tek duyurulurken bu hafta en çok Tarım Kredi indirimleri dikkat çekti. 6x20 CL karadut, frenk üzüm, mango, ananas, düşes armudu, nektarin Avşar aromalı maden suyu 19,90'a düştü. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri 19-28 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu...