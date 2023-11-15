Kooperatif marketleri başlattı, 15-17 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! Tarım Kredi'de bu hafta: TMO bakliyat 21.90, Tukaş ketçap+mayonez 57.90...

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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 15 Kasım'dan itibaren başlayan ve 17 Kasım'a kadar sürecek olan yeni indirim dönemini duyurdu. Bu dönemde, günlük yaşamda sıklıkla ihtiyaç duyulan birçok üründe cazip fiyatlar sunulacak. Bu indirim döneminde, 15 Kasım'dan 17 Kasım'a kadar geçerli olacak fiyatlar, Tarım Kredi Marketlerinde alışveriş yapanlar için oldukça cazip seçenekler sunuyor. Belirtilen tarihler arasında haberimizde listelenen ürünlerin yanı sıra birçok farklı üründe de indirimler mevcut.