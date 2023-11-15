Kooperatif marketleri başlattı, 15-17 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! Tarım Kredi'de bu hafta: TMO bakliyat 21.90, Tukaş ketçap+mayonez 57.90...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 15 Kasım itibarıyla başlayan ve 17 Kasım'a dek sürecek olan yeni indirim kampanyasını açıkladı. Bu kampanya süresince, günlük yaşamın vazgeçilmez birçok ürününde avantajlı fiyatlar tüketicilere sunulacak. 15 Kasım ile 17 Kasım arasında, Tarım Kredi Marketlerinde alışveriş yapan müşteriler, birçok farklı üründe bulunan indirimlerden yararlanabilecek. İşte tüm Tarım Kredi indirimleri...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 15 Kasım'dan itibaren başlayan ve 17 Kasım'a kadar sürecek olan yeni indirim dönemini duyurdu. Bu dönemde, günlük yaşamda sıklıkla ihtiyaç duyulan birçok üründe cazip fiyatlar sunulacak. Bu indirim döneminde, 15 Kasım'dan 17 Kasım'a kadar geçerli olacak fiyatlar, Tarım Kredi Marketlerinde alışveriş yapanlar için oldukça cazip seçenekler sunuyor. Belirtilen tarihler arasında haberimizde listelenen ürünlerin yanı sıra birçok farklı üründe de indirimler mevcut.
TARIM KREDİ KOOPERATİF 15-17 KASIM 2023 FİYAT LİSTESİ!
TARIM KREDİ KOOPERATİF 15-17 KASIM 2023 FİYAT LİSTESİ!