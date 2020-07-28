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Konut fiyatları bir yılda tavan yaptı! Bu illerden konut sahibi olanlar dikkat

2020 yılı 2. çeyreğine ilişkin "İkinci El Konut Piyasası Raporu" açıklandı. Rapora göre, konut satış adedi 2020 yılının ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %14, ikinci el konut satışları ise %28 artış gösterdi. İşte en fazla konut satışı yapılan illerdeki ortalama fiyat, değer değişimi, pazarlama ve amortisman süresi...

28.07.2020 09:54 - Son Güncelleme: 28.07.2020 09:54
Konut fiyatları bir yılda tavan yaptı! Bu illerden konut sahibi olanlar dikkat

TÜGEM ve Endeksa işbirliği ile hazırlanan "İkinci El Konut Piyasası" raporuna göre, 2. çeyrek sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut fiyatlarında 1 yıllık %14 artış görülürken, 2. çeyrek sonu itibarı ile Türkiye'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.434 TL, ortalama amortisman süresi 18 yıl, ortalama pazarlama süresi 77 gün.

En fazla konut satışı yapılan illerdeki ortalama fiyat, değer değişimi, pazarlama ve amortisman süresi...

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Konut fiyatları bir yılda tavan yaptı! Bu illerden konut sahibi olanlar dikkat

DİYARBAKIR

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 4.348

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 1.468

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 23

Amortisman Süresi (Yıl): 18

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 63

Konut fiyatları bir yılda tavan yaptı! Bu illerden konut sahibi olanlar dikkat

ESKİŞEHİR

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 4.480

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 2.204

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 17

Amortisman Süresi (Yıl): 19

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 89

Konut fiyatları bir yılda tavan yaptı! Bu illerden konut sahibi olanlar dikkat

SAMSUN

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 4.848

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 1.760

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 15

Amortisman Süresi (Yıl): 20

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 75

Konut fiyatları bir yılda tavan yaptı! Bu illerden konut sahibi olanlar dikkat

MANİSA

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 4.900

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 2.164

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 19

Amortisman Süresi (Yıl): 20

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 64

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