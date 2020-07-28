Konut fiyatları bir yılda tavan yaptı! Bu illerden konut sahibi olanlar dikkat
2020 yılı 2. çeyreğine ilişkin "İkinci El Konut Piyasası Raporu" açıklandı. Rapora göre, konut satış adedi 2020 yılının ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %14, ikinci el konut satışları ise %28 artış gösterdi. İşte en fazla konut satışı yapılan illerdeki ortalama fiyat, değer değişimi, pazarlama ve amortisman süresi...
TÜGEM ve Endeksa işbirliği ile hazırlanan "İkinci El Konut Piyasası" raporuna göre, 2. çeyrek sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut fiyatlarında 1 yıllık %14 artış görülürken, 2. çeyrek sonu itibarı ile Türkiye'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.434 TL, ortalama amortisman süresi 18 yıl, ortalama pazarlama süresi 77 gün.
En fazla konut satışı yapılan illerdeki ortalama fiyat, değer değişimi, pazarlama ve amortisman süresi...