Konut fiyatları bir yılda tavan yaptı! Bu illerden konut sahibi olanlar dikkat

TÜGEM ve Endeksa işbirliği ile hazırlanan "İkinci El Konut Piyasası" raporuna göre, 2. çeyrek sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut fiyatlarında 1 yıllık %14 artış görülürken, 2. çeyrek sonu itibarı ile Türkiye'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.434 TL, ortalama amortisman süresi 18 yıl, ortalama pazarlama süresi 77 gün.



En fazla konut satışı yapılan illerdeki ortalama fiyat, değer değişimi, pazarlama ve amortisman süresi...