Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Konut almak isteyene konut, nakit isteyene para desteği verilecek! Ziraat Bankası emeklileri ihya edecek paketini açıkladı!

Konut almak isteyene konut, nakit isteyene para desteği verilecek! Ziraat Bankası emeklileri ihya edecek paketini açıkladı!

Ziraat Bankası emeklilerin nakit ve konut ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik destek paketini duyurdu. Milyonlarca emeklinin bilhassa son dönemde çoğalan fiyatlar nedeniyle nakde sıkıştığı son dönemde gelen destek paketi ile avantajlı oranlarda finansman sağlanabilecek. Emeklinin nakit problemlerinin dışında, ev sahibi olmak istediğinde eksik kalan finansman açığının da makul oranlar ile gene Ziraat Bankası doğrultusundan karşılaması hedefleniyor. Emeklinin bütçesine göre avantajlı geri ödeme seçeneklerinden de yararlanarak destek paketlerinden yararlanabilecekler. Peki, emekliye en uygun kredi özellikleri nedir? İşte detaylar

takvim.com.tr
29.03.2022 08:34 - Son Güncelleme: 29.03.2022 08:34
Konut almak isteyene konut, nakit isteyene para desteği verilecek! Ziraat Bankası emeklileri ihya edecek paketini açıkladı!

Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile emeklinin her ihtiyacına çözüm üretilmeye devam ediyor. Devlet bankası olmasının da avantajıyla uygun oranlarla emekliye birçok destek sağlamayı başaran Ziraat Bankası, uygun geri ödeme planı ile isteyene konut isteyene tüketici kredisi sağlayarak destek olacak. Dijital Kredi ürünü tercih edecek kişiler ise şubeye gitmeden kredi talep edebilecekler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Konut almak isteyene konut, nakit isteyene para desteği verilecek! Ziraat Bankası emeklileri ihya edecek paketini açıkladı!

Emekliye Düşük Faizli Konut Kredisi Verilecek!

Emeklilerin ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmesine destek olan Ziraat Bankası, düşük faiz oranları ile dilediği eve sahip olabilecek.

Konut almak isteyene konut, nakit isteyene para desteği verilecek! Ziraat Bankası emeklileri ihya edecek paketini açıkladı!

Ziraat Bankası Konut Kredisi faiz oranlarının birçok özel bankaya kıyasla daha uygun oranlarla sunulmaya başlamasının ardından gelen emekliye özel kredi fırsatı, emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan tüm emeklileri kapsıyor.

Konut almak isteyene konut, nakit isteyene para desteği verilecek! Ziraat Bankası emeklileri ihya edecek paketini açıkladı!

%1,29 faiz oranlarından yararlanarak, ayda sadece 1.642 TL taksit fırsatı ile 100 bin lira kredi için cazip seçenekler sunuluyor. 120 ay vade imkanı ile sağlanacak kredi için daha yüksek miktarda taleplerde ise faiz oranları değişiklik gösterebilmektedir.

Konut almak isteyene konut, nakit isteyene para desteği verilecek! Ziraat Bankası emeklileri ihya edecek paketini açıkladı!

Emekli maaşını Ziraat'ten alan tüm emeklilerin yararlanabildiği kredi kapsamında uygun geri ödeme seçenekleri de sunulmaktadır.

SON DAKİKA