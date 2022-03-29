Konut almak isteyene konut, nakit isteyene para desteği verilecek! Ziraat Bankası emeklileri ihya edecek paketini açıkladı!

Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile emeklinin her ihtiyacına çözüm üretilmeye devam ediyor. Devlet bankası olmasının da avantajıyla uygun oranlarla emekliye birçok destek sağlamayı başaran Ziraat Bankası, uygun geri ödeme planı ile isteyene konut isteyene tüketici kredisi sağlayarak destek olacak. Dijital Kredi ürünü tercih edecek kişiler ise şubeye gitmeden kredi talep edebilecekler.