Kolay emeklilik sistemi mest etti! Paranı yatır hemen emekli ol! 4A 4B-4C, SGK ve Bağkur'lu sigortalı emeklilik için flaş detay...
İşçilerin, SGK bünyesinde 4A, 4B ve 4C sigortalı olarak çalışanların belirli şartları sağlamaları durumunda, erken emekli olmaları gündeme geldi. Yasal düzenlemelerle birlikte emeklilik şartlarının zorluğundan şikayet eden çalışanlar için bir umut ışığı doğdu.
09.03.2023 13:46 - Son Güncelleme: 09.03.2023 13:47
Eksik prim günlerine sahip vatandaşlar, SGK'ya geriye dönük olarak borçlanarak toplu para ödemeleri yapmak suretiyle emekli olabilirler.
İsteğe Bağlı Sigorta ile Emeklilik Detayları
Vatandaşlar, isteğe bağlı sigorta sistemi ile emekli olmak istiyorlarsa, şu şekilde işlem yapmaları gerekiyor: Sigortalı olarak çalışmadıklarını SGK'ya bildirerek, belirli bir prim ödemesi yapmaları gerekiyor.