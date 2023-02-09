KIZILAY personel alım başvurularını az evvel başlattı! KPSS’siz acil 45 yaş altı en az ilkokul mezunu işe girecek! Temizlik, dikim, yapıştırma...

İŞ TANIMI

*Periyodik olarak tüm muhasebe kayıtlarını yasal mevzuata uygun bir şekilde tutmak, doğru veeksiksiz bir şekilde SAP portalına kayıtlarını atmak, *Ay ve yıl kapama gibi dönem sonu işlemlerine destek vermek, muhasebe raporlarını talep edilenkriterler kapsamında hazırlamak, *Mizan kontrolü yapılması, aksaklıklarla ilgili birimleri bilgilendirilmesi ve gerekli düzeltmelerinyapılması veya yaptırılmasının sağlanması, *Personel görev harcama gider kayıtlarının yapılması ve avans işlemlerinin takibi,

*E-fatura, E-arşiv ve Fiziki fatura süreçlerinin takibi kayıt altına alınması, *Mali tabloların hazırlanması (gelir tablosu bilanço tablosu v.b,

*Cari mutabakatların sağlanması,

*Tüm beyannamelerin hazırlanması kontrol ve onaylama süreci,- KDV İadelerinde yüklenilen KDVlisteleri olmak üzere diğer tüm tabloların hazırlanması, *Yönetim raporlarının hazırlanmasında destek olunması, *Gerçekleşecek olan tüm mali denetimlerde etkin görev ve sorumluluk almak, *Vergi denetimi ve bağımsız denetim sürecinde aktif rol almak, *Güncel mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi,Yöneticisinin verdiği diğer iş/işlemleri yerine getirme,