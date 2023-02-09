KIZILAY personel alım başvurularını az evvel başlattı! KPSS'siz acil 45 yaş altı en az ilkokul mezunu işe girecek! Temizlik, dikim, yapıştırma...
Kızılay 20 farklı görevde istihdam edilmek üzere personel, işçi, memur alımı yapılacağını duyurdu. Kızılay'ın personel alımında bulunacağını açıklamasının ardından başvurular hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. En az ilköğretim mezunu olan işe girecek. Peki Kızılay işçi ve memur alımı başvurular nasıl yapılır, şartları neler? Dikim, yapıştırma, kesim usta yardımcısı, Yaşlı Bakım Teknikeri, Temizlik görevlisi, Kalite kontrol ustası...
KIZILAY 2023 PERSONEL ALIMI BAŞVURU! Türk Kızılay'ı bünyesinde çalışmak isteyenleri ilgilendiriyor. 2023 yılında güncel kamu personel alımı başvuru ilanı yayımlandı. KPSS şartsız personel alımına dair tüm detaylar belli oldu. Başvuru şartları ilandan ilana göre değişmekle birlikte alımların İstanbul ve Ankara illeri içerisinde olacağı belirtildi. İşte Kızılay personel alım ilanları...
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) ANKARA
GEREKLİ NİTELİKLER
Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi ( Kamu Yönetimi/İşletme/Maliye/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü) mezunu olmak,
En az 5 yıl tecrübeye sahip,
Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
Bordro Uygulamaları bilen,
Ms Office Programlarını bilen (Özellikle ileri derecede excell bilgisi tercih sebebidir.)
Çalışma Mevzuatını bilen, Özlük uygulamaları, işe alım, işten ayrılış prosedürlerine hakim,
SGK Mevzuatını ve uygulamalarını bilen, diğer ilgili mevzuat ve uygulamalara hakim,
Organizasyonel yapı, davranış ve şirket kültürünü analiz etme yetisine sahip,
SAP HR modülü kullanım bilgisine sahip,
Oryantasyon ve Eğitim yönetimi bilgisi olan,
Problem çözme bilgi ve becerisine sahip , Proaktif düşünebilen,
Kıdem ve İhbar Tazminatı hesaplama proseslerini bilen,
Seçme ve yerleştirme, Ücretlendirme, Performans Yönetimi, Çalışan İlişkileri, Eğitim ve Gelişim, Kariyer Yönetimi alanlarında deneyimli,
İŞ TANIMI
Personel özlük dosyalarının oluşturulması ve güncellenmesi işlemlerini yürütmek,
Personel izinleri ile raporlarını sisteme kaydetmek ve ilgili yöneticiye raporlamak,
Personelin aylık maaş hesaplamalarını yapmak ve maaş bordrolarını düzenlemek,
Personel kıdem ve ihbar yükümlülüklerinin takibini yapmak,
Personelin günlük ve aylık puantajlarını hazırlamak,
Personel işe giriş ve işten çıkış işlemlerini kanun ve mevzuatlara uygun şekilde gerçekleştirmek,
İnsan kaynakları departmanı ile kurumun personel ihtiyacını belirleyerek iş ilanlarını düzenlemek,
İşe alım ön elemeleri ve ön görüşmelerini gerçekleştirmek,
Yeni personelin oryantasyon ve işbaşı sürecinde görev almak,
SGK ve İş Kurumu gibi resmi kurumlarla olan yazışmaları gerçekleştirmek,
İş güvenliği ile yasal prosedürlerin kontrolünü ve takibini yürütmek,
MUHASEBE UZMANI ( ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (MU0622) ANKARA
*Üniversitelerin İşletme, Maliye, Muhasebe bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak, *SAP modüllerinde en az 2 yıl deneyimli (Öncelik FI, tercihen MM,CO,SD modülleri), *İletişim becerileri güçlü, analitik düşünebilen, araştırmacı, ekip çalışmasına yatkın, *Yoğun çalışma temposuna ve esnek çalışma saatlerine uygun,İnsan ilişkileri kuvvetli, çözüm odaklı,
*İş takibi ve dokümantasyon hazırlama ile raporlama konusunda başarılı, *Tercihen askerlik görevini tamamlamış (Erkek adaylar için) *Office programlarını iyi derecede kullanabilen ( Excel,Word,Power Point), *Özellikle excel'i çok iyi derecede kullanabilen,SMMM belgesi olan, *Üretim İşletmelerinde Muhasebe, Maliyet ve bütçe ile ilgili en az 5 yıllık tecrübesi olan.*Tercihen aktif araç kullanabilen,
İŞ TANIMI
*Periyodik olarak tüm muhasebe kayıtlarını yasal mevzuata uygun bir şekilde tutmak, doğru veeksiksiz bir şekilde SAP portalına kayıtlarını atmak, *Ay ve yıl kapama gibi dönem sonu işlemlerine destek vermek, muhasebe raporlarını talep edilenkriterler kapsamında hazırlamak, *Mizan kontrolü yapılması, aksaklıklarla ilgili birimleri bilgilendirilmesi ve gerekli düzeltmelerinyapılması veya yaptırılmasının sağlanması, *Personel görev harcama gider kayıtlarının yapılması ve avans işlemlerinin takibi,
*E-fatura, E-arşiv ve Fiziki fatura süreçlerinin takibi kayıt altına alınması, *Mali tabloların hazırlanması (gelir tablosu bilanço tablosu v.b,
*Cari mutabakatların sağlanması,
*Tüm beyannamelerin hazırlanması kontrol ve onaylama süreci,- KDV İadelerinde yüklenilen KDVlisteleri olmak üzere diğer tüm tabloların hazırlanması, *Yönetim raporlarının hazırlanmasında destek olunması, *Gerçekleşecek olan tüm mali denetimlerde etkin görev ve sorumluluk almak, *Vergi denetimi ve bağımsız denetim sürecinde aktif rol almak, *Güncel mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi,Yöneticisinin verdiği diğer iş/işlemleri yerine getirme,