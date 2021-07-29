Kınalar yakıldı! SGK açıkladı: Emekli olmak isteyenlere müjde! Aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade ile ödeniyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında oluşturulan uyuşma ile emekli olmak isteyenlere kredi olanağı sunulacak. Sigortalılar, 1 Kasım'a kadar aylık 1,55 faiz seviyesi ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Kredi taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecek. Gerek taksit süresinin uzunluğu ve toplamda 36 aya kadar ödeme süresi, peşin ödeme avantajı, gerekse kredi kartıyla ödeme, elektronik ortamda başvuru imkanı gibi yollarla işverenlerimize ve sigortalılarımıza gerekli tüm kolaylıkları sunmuş bulunuyoruz" dedi.