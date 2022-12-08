Kimlikle PTT’ye gitmeniz yeterli! Adınıza en az 850 TL yatıyor! Parasını almayan da hakkını kaybediyor!

PTT ve Aile Bakanlığı yardım paralarıyla ilgili açıklamalşar yapmaya devam ediyor. Bu anlamda PTT şubelerine kimlikle giden vatandaşlar 850 TL para alıyorlar. Başvurularını yapan vatandaşlar PTT şubeleri üstünden parasını alabilecek. PTT'ye gitmeleri vatandaşların bu süreç boyunca hemen başvurularını yapmaları elzemdir.