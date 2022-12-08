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Kimlikle PTT'ye gitmeniz yeterli! Adınıza en az 850 TL yatıyor! Parasını almayan da hakkını kaybediyor!

Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara özel imkanlar verilmeye devam ediyor. Sosyal devlet olmanın gereği olarak para yardımları tam gaz sürüyor.

takvim.com.tr
08.12.2022 10:31 - Son Güncelleme: 08.12.2022 10:31
Kimlikle PTT’ye gitmeniz yeterli! Adınıza en az 850 TL yatıyor! Parasını almayan da hakkını kaybediyor!

PTT ve Aile Bakanlığı yardım paralarıyla ilgili açıklamalşar yapmaya devam ediyor. Bu anlamda PTT şubelerine kimlikle giden vatandaşlar 850 TL para alıyorlar. Başvurularını yapan vatandaşlar PTT şubeleri üstünden parasını alabilecek. PTT'ye gitmeleri vatandaşların bu süreç boyunca hemen başvurularını yapmaları elzemdir.

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Kimlikle PTT’ye gitmeniz yeterli! Adınıza en az 850 TL yatıyor! Parasını almayan da hakkını kaybediyor!

Bakanlık tarafından düzenli olarak yapılan bu yardımlar farklı özelliklere sahip ailelere ve kişilere veriliyor.

Kimlikle PTT’ye gitmeniz yeterli! Adınıza en az 850 TL yatıyor! Parasını almayan da hakkını kaybediyor!

Bu yardımlardan hangisini alabileceğinizi öğrenmek için ilgili makamlara başvurmanız gerekiyor.

Kimlikle PTT’ye gitmeniz yeterli! Adınıza en az 850 TL yatıyor! Parasını almayan da hakkını kaybediyor!

Burada sizin için uygun olan yardımlardan birini almak üzere evraklarınızı hazırlamanız istenecektir.

Kimlikle PTT’ye gitmeniz yeterli! Adınıza en az 850 TL yatıyor! Parasını almayan da hakkını kaybediyor!

Evrakların teslim edilmesinin ardından gerekli incelemeler yapılarak size yardım paranız verilecektir.

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