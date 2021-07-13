Kimlikle başvurana 2.000 ve 5.000 TL veriliyor: Sadece 76,56 ve 194 TL geri ödeme alıyor! Anında hesaba geçiyor

İhtiyaç kredisi; uzun bir zamandan beri bankaların bize sunduğu, çeşitli ihtiyaçlarımız için kullanabildiğimiz krediye verilen isimdir; diğer bir adı da şahıs kredisidir. Bu kredinin kendi arasında sınıflandırması da yapılmıştır. Halkbank aylık %1,67 faiz oranı ve her bütçeye uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredi verdiğini duyurdu. Banka kredisi için en yakın şubeye başvuru yapılması gerektiği bildirildi.