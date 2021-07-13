Kimlikle başvurana 2.000 ve 5.000 TL veriliyor: Sadece 76,56 ve 194 TL geri ödeme alıyor! Anında hesaba geçiyor
Peş peşe açıklama geldi. Bayram öncesi kredi ihtiyacı olanlar için Halkbank duyuruda bulundu. Banka açıklamasında, bireysel nakit ihtiyaçları için uygun finansmanlı kredi verdiğini açıkladı. Bankadan 2.000 ve 5.000 TL kredi çekenler 76,56 ve 194,03 TL aylık geri ödeme yapacak. Halkbank ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyenlerin ise kimlikleri ile banka şubesine başvurması yeterli. Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun...
İhtiyaç kredisi; uzun bir zamandan beri bankaların bize sunduğu, çeşitli ihtiyaçlarımız için kullanabildiğimiz krediye verilen isimdir; diğer bir adı da şahıs kredisidir. Bu kredinin kendi arasında sınıflandırması da yapılmıştır. Halkbank aylık %1,67 faiz oranı ve her bütçeye uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredi verdiğini duyurdu. Banka kredisi için en yakın şubeye başvuru yapılması gerektiği bildirildi.
ZİRAAT BANKASI 5.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME
Özellikler
Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.