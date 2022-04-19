Kimler başvurabilir? Evet yanlış duymadınız! Siz tatil yapacaksınız, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeyecek! İşte tüm detaylar
Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni devre hizmetlerine devam eder iken milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren duyurusunu yaptı. Kurum, alakalı şartları gerçekleştiren bütün emekli vatandaşların kaplıca masraflarını karşılayacağını duyurdu. Peki, SGK kaplıca tatili nedir, kimler faydalanabilir? İşte SGK'nın kaplıca hizmetine dair haberin ayrıntıları
Hem yaptığı yardım ödemeleri hem de emekli hizmetleri sayesinde ülke vatandaşları tarafından en çok takip edilen kamu kurumlarından biri olarak karşımıza çıkan Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde de hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni dönem hizmetlerinden biri olan kaplıca tatilinin ayrıntılarını paylaşan Sosyal Güvenlik Kurumu, milyonlarca emeklinin ücretsiz bir şekilde kaplıca tesislerine gidebileceğini bildirdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu Kaplıca Tatili Hizmeti Nedir?
Geliştirdiği hizmetler ve sigortalı vatandaşlara sunduğu haklar ile yakından takip edilen Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde de vatandaşların yararına hizmetler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda emekli vatandaşları yakından ilgilendiren hizmetlerinden biri olan kaplıca tatilini duyuran Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgili hizmetinin ayrıntılarını paylaştı.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan kaplıca tatili hizmeti, yalnızca emekli olan vatandaşları kapsamaktadır. Bu hizmetten sağlık raporuna sahip olan ve ilgili raporda sahip olunan hastalığın tedavisi "kaplıca" olarak belirtilmiş olan emekli vatandaşlar yararlanabilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Kaplıca Tatili Hizmetinin Ayrıntıları
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekli vatandaşlar için geliştirmiş olduğu hizmetlerden biri olan kaplıca tatili hizmeti, çeşitli hastalıklara sahip olan ve bu hastalıkların tespiti için ilgili doktorlara başvuru yaparak, sağlık raporuna sahip olan emekli vatandaşları kapsamaktadır.
Heyet raporu içerisinde hastalığında tedavi yöntemi olarak "kaplıca tedavisi" ibaresi yer alan tüm emekli vatandaşlar, ilgili hizmetten yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat etme hakkına sahiplerdir.