KIDEM TAZMİNATINDA taban fiyat 6.471 TL, tavan 15.371 TL oldu! SSK, Bağkurlu, asgari ücretliye müjde!

Çalışan milyonlarca vatandaşın en mühim sigortası kıdem tazminatıdır. Çalışanların haklarının korunması adına sağlanan kıdem tazminatı uygulamasında, çalışanların istifa halinde ödeme almalarını gerçekleştiren düzenlemeler mevcut. İstifa halinde kıdem tazminatı alınabilmesi bağlamında çalışanların başlarına gelen problemleri kanıtlayabilmeleri gerekiyor. Temmuz zammıyla birlikte kıdem tazminatları yükseldi. Asgari ücretlinin çalıştığı yıl başına tazminatı 6 bin 471 lira olurken, tavan da 10 bin 848 liradan 15 bin 371 liraya çıktı. Peki, kimler kıdem tazminatı alabiliyor? İşte tüm merak edilenler!