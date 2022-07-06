İşte 10 soruda Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi! EYT’de yaş şartı nasıl olacak? Maaş nasıl hesaplanacak? EYT’de hangi formüller gündemde?
3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı, zamlar belli oldu, sıra sözleşmelilerin ve emeklilikte yaşa takılanların beklediği çalışmalara geldi. EYT'liler ile ilgili çalışma ne zaman tamamlanacak? Hangi formüller gündemde? Ne zaman, nasıl hayata geçecek? EYT'de yaş şartı nasıl olacak? EYT gelirse maaş nasıl hesaplanacak? İşte 10 soruda emeklilik rehberi...
3600 gösterge düzenlemesinin tamamlanmasının, asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarının belli olmasının ardından sıra milyonların beklediği 2 önemli düzenlemeye geldi. Kamudaki sözleşmelilerin ve emeklilikte yaşa takılanların (EYT) beklediği adımlar önümüzdeki dönemde atılacak. Hükümetten bu konuda birbiri ardına açıklama geldi.
Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar da dahil yıl sonuna kadar önlerindeki bütün dosyaları çözeceklerini, alternatif çözüm politikaları üretmeye çalıştıklarını söyledi.
Ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Ekim'de Meclis açıldığında hemen gündemin sözleşmeli personel olacağını, emeklilikte yaşa takılan kesimin durumunun da Ekim'de ele alınacağını ve bir çözüme kavuşturulacağını belirtti. Peki bu çalışma nasıl yürütülecek? Gündemde hangi formüller var? İşte bu soruların yanıtları:
1. Çalışma kimleri kapsıyor?
EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.
3. Kısmi emeklilik yani 3600 prim günüyle emeklilik kolaylaştırılır mı?
Kısmi emeklilikte 3 şarta bakılıyor. İlk sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yılın geçmesi, 3600 gün prim olması, kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşına gelmesi. Bu 3 şarttan hangisi en son tamamlanmışsa, ona göre bir emeklilik yaşı belirleniyor. Bu kapsamda da kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşa varan şartlar ortaya çıkıyor. Burada yaş şartının esnetilmesi gündeme gelebilecek. 3600 günü olan kadınların 50, erkeklerin 55 yaşında emekli olabilmesi bir seçenek olarak duruyor.