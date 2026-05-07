Kıdem tazminatında 4 kritik madde: Haklı fesih şartları neler? 1 yıl sınırına dikkat

Çalışanların kıdem tazminatı, ihbar hakkı ve işsizlik maaşı gibi en temel güvencelerinde merak edilen detayları Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem köşe yazısında tek tek kaleme aldı. Sigortalıların hak kaybına uğramaması için dikkat etmesi gereken 4 kritik maddeyi analiz eden Erdem, özellikle istifa halinde tazminat almanın yollarına ışık tuttu. İşte milyonların iş hayatındaki yasal kalkanı olan o hakların tüm ayrıntıları.

Sosyal güvenlik sistemi, çalışma hayatında yalnızca sigorta ve maaş düzenini kapsamıyor. Aynı zamanda çalışanların işsiz kaldıkları dönemde ekonomik olarak korunmasını sağlayan önemli hakları da içeriyor. Kıdem tazminatı, ihbar hakkı, işe iade davası ve işsizlik maaşı gibi uygulamalar milyonlarca çalışan için güvence oluşturuyor.

Ancak bu haklardan yararlanabilmek için belirli çalışma süresi, sigorta ve başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor.

ÇALIŞANLAR HANGİ ALANLARDA GÜVENCEYE SAHİP?

İş Kanunu ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında çalışanlara çeşitli haklar tanınıyor. Özellikle işten çıkarılma sonrası yaşanabilecek gelir kaybını azaltmaya yönelik düzenlemeler dikkat çekiyor.

Çalışanları koruyan temel güvenceler şöyle sıralanıyor:

  • Kıdem tazminatı
  • İhbar tazminatı
  • İşe iade hakkı
  • İşsizlik maaşı

Bu haklar sayesinde çalışanların işsiz kaldıkları dönemi daha az ekonomik kayıpla geçirmesi amaçlanıyor.

İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMAK İÇİN SÜRE ŞARTI VAR MI?

Bir çalışanın öncelikle sigortalı olarak çalıştırılması gerekiyor. Kayıt dışı çalışma durumunda hem sağlık hem de iş güvencesi haklarında ciddi kayıplar ortaya çıkabiliyor.

Bunun yanında bazı haklar için belirli çalışma süresi şartı aranıyor. Özellikle kıdem tazminatı ve işe iade gibi uygulamalarda en az 6 aylık ya da 1 yıllık çalışma süresi kritik önem taşıyor.

Uzmanlara göre çalışanların işe giriş bildirgelerini ve sigorta kayıtlarını düzenli kontrol etmeleri gerekiyor.

KIDEM TAZMİNATI HAKKI NASIL KAZANILIYOR?

Kıdem tazminatı, çalışanların en önemli güvenceleri arasında yer alıyor. İşçi aynı iş yerinde en az 1 yıl çalıştığında bu hakka sahip oluyor.

Hesaplama yapılırken her çalışma yılı için 30 günlük brüt ücret esas alınıyor. Çalışma süresi arttıkça alınacak tazminat miktarı da yükseliyor.

Ancak kıdem tazminatı alınabilmesi için işçinin kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkarılması gerekiyor. İşverenin haksız uygulamaları nedeniyle işsiz kalan çalışanlar kıdem hakkından yararlanabiliyor.

İŞÇİ KENDİ İSTEĞİYLE AYRILIRSA TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

Genel uygulamada kendi isteğiyle işten ayrılan çalışan kıdem tazminatı alamıyor. Ancak mevzuatta bazı özel durumlar istisna olarak kabul ediliyor.

Aşağıdaki durumlarda çalışan istifa etse bile kıdem tazminatı alma hakkını koruyor:

  • Emeklilik
  • Askerlik hizmeti
  • Kadın çalışanlarda evlilik
  • Emeklilik için yaş dışındaki şartların tamamlanması
  • Sağlık gerekçeleri
  • İşverenin kötü niyetli uygulamaları

Bu durumlarda çalışan "haklı fesih" hakkını kullanarak işten ayrılabiliyor.

İHBAR GÜVENCESİ NASIL UYGULANIYOR?

İhbar sistemi, iş ilişkisinin aniden sona ermesini önlemeyi amaçlıyor. Hem işveren hem de çalışan açısından karşılıklı yükümlülükler içeriyor.

İşveren çalışanı işten çıkarırken belirli bir süre önceden bildirim yapmak zorunda. Eğer bu süre kullandırılmazsa çalışana ihbar tazminatı ödeniyor.

Çalışma süresine göre uygulanan ihbar süreleri şöyle:

  • 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta
  • 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 4 hafta
  • 1,5 yıl ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta
  • 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta

Bu süre içinde çalışanlara iş arama izni verilmesi gerekiyor.

Çalışanın kendi isteğiyle ayrılması halinde de aynı süreler geçerli oluyor. Bildirim yapmadan işten ayrılan çalışan bu kez ihbar tazminatı ödemek durumunda kalabiliyor.

İŞE İADE HAKKI KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışanları koruyan en önemli düzenlemelerden biri de işe iade hakkı olarak öne çıkıyor. Ancak bu haktan yararlanabilmek için bazı şartların birlikte sağlanması gerekiyor.

Buna göre:

  • İşçinin aynı iş yerinde en az 6 ay çalışmış olması
  • İş yerinde en az 30 çalışan bulunması
  • İşten çıkarıldıktan sonra 1 ay içinde dava açılması

gerekiyor.

Mahkeme işten çıkarmayı geçersiz bulursa çalışan için işe dönüş kararı verilebiliyor.

İşveren, başvuru yapan çalışanı 1 ay içinde yeniden işe almak zorunda kalıyor. İşverenin çalışanı işe başlatmaması halinde ise 4 ila 8 aylık brüt ücret tutarında tazminat ödemesi gerekiyor.

İŞSİZ KALAN ÇALIŞANLAR HANGİ HAKLARDAN YARARLANABİLİYOR?

İşsiz kalan çalışanlar yalnızca kıdem ve ihbar tazminatıyla sınırlı haklara sahip değil. Belirli şartları taşıyan kişiler işsizlik maaşı da alabiliyor.

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için:

  • Son 3 yılda en az 600 gün sigorta primi yatırılmış olması
  • Son 4 ay boyunca kesintisiz sigortalı çalışma şartının sağlanması gerekiyor.

İşsizlik maaşı, çalışanın brüt ücretinin yüzde 40'ı üzerinden hesaplanıyor. Ancak ödeme miktarı için üst sınır uygulanıyor. Buna göre işsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

Ödeme süresi ise sigortalılık geçmişine göre değişmekle birlikte en fazla 10 aya kadar çıkabiliyor.

HAKLI FESİH HAKKI NASIL KULLANILIYOR?

İş Kanunu'nun 24 ve 25'inci maddeleri haklı fesih hükümlerini düzenliyor. Bu maddeler hem işverenin hem de çalışanın kötü niyetli davranışlara karşı haklarını koruyor.

İşveren, ağır kusurlu çalışanı tazminatsız işten çıkarabiliyor. Benzer şekilde çalışan da kötü niyetli uygulamalarla karşılaşması halinde haklı fesih hakkını kullanabiliyor.

Özellikle:

  • Maaşın eksik ödenmesi
  • Sigorta yapılmaması
  • Mobbing uygulanması
  • İş sağlığı ve güvenliği kurallarının ihlal edilmesi gibi durumlar haklı fesih gerekçeleri arasında değerlendirilebiliyor.

Bu durumda çalışan kıdem tazminatını alarak işten ayrılabiliyor.

ÇALIŞANLARIN HANGİ SORUMLULUKLARI BULUNUYOR?

Mevzuat yalnızca çalışanları korumuyor. Aynı zamanda işçilere önemli sorumluluklar da yüklüyor.

Çalışanların başlıca yükümlülükleri şöyle sıralanıyor:

  • İşverenin haklarını gözetmek
  • İşini özenle yapmak
  • İş yerinin itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmak
  • İş ekipmanlarını korumak
  • Ticari sırları paylaşmamak
  • İşverenle rekabet oluşturacak faaliyetlerde bulunmamak
  • Verilen yasal talimatlara uymak
  • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlı hareket etmek
Uzmanlara göre çalışma hayatında hakların bilinmesi kadar sorumlulukların yerine getirilmesi de büyük önem taşıyor. Özellikle işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda yasal süreçlerin doğru yönetilmesi, ileride yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyor.