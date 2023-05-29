KGM SONUÇ: kgm.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ! İŞKUR Karayolları işçi alımı 3.000 aşçı, operatör kura sonuçlarına nasıl bakılır? 30 Mayıs CANLI İZLE

Karayolları personel alımı kura çekimi 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü yine saat 10.00'da, bu kez Kastamonu ile başlayacak ve Düzce ile sona erecek.

(Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.) Kura çekilişinin herhangi bir kanalda veya dijital mecralarda canlı yayınlanacağına ilişkin açıklama yapılmadı.