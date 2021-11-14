Kendi evini yapacaklara destek! Prefabrik ev yapana 30.000 TL, betonarme yapanlara ise 40.000 TL fırsatı! Şartlar…
Uzun yıllar kendi evinde oturmanın hayalini kuran vatandaşlardan kendi evini yapmaya karar verenler için destekler geliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı barınma yardımı ile herkesin ev sahibi olmasını destekliyor. Prefabrik ev yapana 30.000 TL, betonarme yapanlara ise 40.000 TL ödeme karşılıksız olarak yapılıyor. Bu destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar prefabrik ev yardımı başvuru şartları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar!
14.11.2021 11:48
- Son Güncelleme: 14.11.2021 11:48
Uzun yıllar kirada oturmaktan bıkan ve kendi sevinin sahibi olmak isteyen vatandaşlara devlet desteği veriliyor. Kendi evini yapacaklara karşılıksız, geri ödemesiz olarak para veriliyor ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar prefabrik ev yardımı başvuru şartlarının neler olduğunu, başvuruların nasıl yapıldığına dair bilgileri merak ediyor. Prefabrik ev yapana 30.000 TL, betonarme yapanlara ise 40.000 TL ödeme için hangi şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor? İşte konuya dair tüm bilgiler!