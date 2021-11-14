Kendi evini yapacaklara destek! Prefabrik ev yapana 30.000 TL, betonarme yapanlara ise 40.000 TL fırsatı! Şartlar…

Uzun yıllar kirada oturmaktan bıkan ve kendi sevinin sahibi olmak isteyen vatandaşlara devlet desteği veriliyor. Kendi evini yapacaklara karşılıksız, geri ödemesiz olarak para veriliyor ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar prefabrik ev yardımı başvuru şartlarının neler olduğunu, başvuruların nasıl yapıldığına dair bilgileri merak ediyor. Prefabrik ev yapana 30.000 TL, betonarme yapanlara ise 40.000 TL ödeme için hangi şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor? İşte konuya dair tüm bilgiler!