Asgari ücret zammında flaş 10 gün detayı! 8 milyonun ağzı kulaklarına varacak! 3500-4000 TL arasında zam olacak mı? 'Hemen imzalarız' denildi...
Yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde tüm Türkiye'nin gözü asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. Yeni gelişmeleri anbean takip eden çalışanlar, asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı tarihe odaklandı. Asgari Ücret Komisyonu bir araya gelerek ortalama 8 milyon işçinin alacağı maaşı belirlerken aslen 83 milyonu etkileyecek bir gösterge ücreti de duyurmuş olacak. Hem de yeni yılla beraber işsizlik maaşı AGİ, kısa çalışma ödeneği gibi tüm ödemeler aynı oranda yükselmiş olacak. Aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik çalışma yürütüldüğünü açıklamasının ardından milyonların heyecanına heyecan kattı. İşçi ve işveren asgari ücretteki vergi yükünün azaltılması konusunda hemfikir. Böyle bir şey mümkün olursa asgari ücretlinin cebine ekstra 214 TL daha girecek.
Asgari ücret zammında flaş 10 gün detayı! 8 milyonun ağzı kulaklarına varacak! 3500-4000 TL arasında zam olacak mı? 'Hemen imzalarız' denildi! Asgari ücret zammı hakkında son yapılan açıklamalar sıkı takibe alınıyor. Asgari ücrette yapılması önerilen zam seviyeleri yavaş yavaş belli oluyor ve tüm olasılıklar gözden geçiriliyor. Vatandaşlar, 3500-4000 TL arasında zam olacak mı? Sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Son olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik çalışma yürütüldüğünü açıklamasının ardından milyonların heyecanına heyecan kattı. Peki, 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari Ücrete ne kadar zam yapılacak, net kaç TL olacak? İşte tüm gelişmeler haberimizde!
Gelecek yılın asgari ücretini belirleyecek görüşmeler aralık ayında başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili ülke çapında araştırma yaptırıyor ve bununla ilgili maliyet hesaplarını gözden geçiriyor. Asgari ücret pazarlığına sayılı günler kala hem işçi hem de işveren kesimi taleplerini de ortaya koydu.
ENFLASYONU AŞAN ORAN
Geçen hafta içinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 'asgari ücret zammının, yıllık enflasyon oranının üzerinde olması' yönünde görüş bildirdi. Bu görüş açıklanırken enflasyon oranındaki artışı kendilerinin karşılayabileceğini aktaran işverenler, "Enflasyon üzerindeki artış devletin vergi indirimleriyle desteklensin" demişti.
ARALIK AYININ İLK 10 GÜNÜNDE...
Son olarak asgari ücret görüşmelerinde işçileri temsil eden Türk-İş'ten yeni çağrı geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin aralık ayının ilk 10 gününde belirlenmesini talep etti.
ÇALIŞMALAR HIZLANDI!
Milyonları ilgilendiren asgari ücret komisyonu toplantısı için geri sayım sürerken, hem işveren hem de işçi sendikaları çalışmalarına hız verdi.