Asgari ücret zammında flaş 10 gün detayı! 8 milyonun ağzı kulaklarına varacak! 3500-4000 TL arasında zam olacak mı? 'Hemen imzalarız' denildi! Asgari ücret zammı hakkında son yapılan açıklamalar sıkı takibe alınıyor. Asgari ücrette yapılması önerilen zam seviyeleri yavaş yavaş belli oluyor ve tüm olasılıklar gözden geçiriliyor. Vatandaşlar, 3500-4000 TL arasında zam olacak mı? Sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Son olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik çalışma yürütüldüğünü açıklamasının ardından milyonların heyecanına heyecan kattı. Peki, 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari Ücrete ne kadar zam yapılacak, net kaç TL olacak? İşte tüm gelişmeler haberimizde!