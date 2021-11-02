Kelepir ayarında fiyat müjdesi geldi! Hepsi 110.000 TL'nin altında! Ticaret Bakanlığı'ndan 2. el satılık arabalar!
Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihale yöntemiyle ikinci el araba satışı yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, çeşitli nedenlerle gümrükte olan araçları satışa çıkarıyor. E-ihale sistemiyle açık artırma yöntemiyle araçların satışı gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda da bütçesine uygun bir araba arayanlar e-ihale sistemini ziyaret ederek 2. el arabaların fiyatlarını inceliyor. Kendisine uygun arabayı bulan kişiler başvurularını Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla tamamlıyor. takvim.com.tr olarak satışta olan güncel listeyi sizin için derledik. İşte 110 bin TL'nin altında satışa sunulan araçlar...
02.11.2021 15:58
- Son Güncelleme: 02.11.2021 15:59
Kelepir ayarında fiyat müjdesi geldi! Hepsi 110.000 TL'nin altında! Ticaret Bakanlığı'ndan 2. el satılık arabalar merak ediliyordu. Kasım ayının gelmesiyle birlikte çeşitli nedenlerden ötürü gümrüklerde kalan araçlar Ticaret Bakanlığı tarafından satışa çıkarıldı. Araba almak isteyenler ise bu listede yer alan otomobilleri kapsamlı bir şekilde inceliyor. Fiyatları 110 bin TL'nin altında olan araçların listesi ise kendisine ikinci el araba bakan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte o araçların listesi