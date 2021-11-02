Kelepir ayarında fiyat müjdesi geldi! Hepsi 110.000 TL'nin altında! Ticaret Bakanlığı'ndan 2. el satılık arabalar merak ediliyordu. Kasım ayının gelmesiyle birlikte çeşitli nedenlerden ötürü gümrüklerde kalan araçlar Ticaret Bakanlığı tarafından satışa çıkarıldı. Araba almak isteyenler ise bu listede yer alan otomobilleri kapsamlı bir şekilde inceliyor. Fiyatları 110 bin TL'nin altında olan araçların listesi ise kendisine ikinci el araba bakan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte o araçların listesi