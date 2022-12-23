Kamuda çalışmak isteyene müjde! İŞKUR, TCDD, Danıştay, Kızılay personel alımı yapıyor! En az 8.500 TL maaş! KPSS şartlı şartsız başvuran işe girecek

- Empati kurabilme yeteneğine sahip olmak,

- Karmaşık problemler karşısında alternatif çözümler üretip doğru kararlar alabilmek,

- Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilmek,

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli olmak,

- En az B sınıfı ehliyete sahip, aktif sürücü olmak tercihen SRC belgelerine sahip olmak.