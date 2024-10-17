KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE 123 BİN PERSONEL ARANIYOR | En çok açık hangi meslekte? Özel güvenlik, satış danışmanı, şoför, uzman yardımcısı, müfettiş, icra müdür yardımcısı…

Hem kamuya hem özel sektöre personel alımları sürüyor. İlanlara göre kamuya halen 13 bini aşkın kadro için alım yapılırken, özel sektör de 110 bini aşkın açık işe personel arıyor.

EN ÇOK AÇIK HANGİ ALANDA?

İŞKUR aracılığıyla yılbaşından bu yana istihdam kişi sayısı 1 milyon 156 bini aşarken, halen 110 bini aşkın açık iş bulunuyor. Açık işlerde başı 27 bin 476 kişiyle beden işçileri çekiyor. 4 bin 901 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 150 kişiyle satış elemanı/danışmanı, 2 bin 126 kişiyle servis elemanı (garson), bin 652 kişiyle paketleme işçisi, bin 597 kişiyle ambar/depo görevlisi, bin 497 kişiyle makineci (dikiş), bin 352 kişiyle konfeksiyon işçisi, bin 259 kişiyle kasiyer, bin 195 kişiyle depo işçisi takip ediyor.