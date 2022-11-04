Çeyiz, diyet, makyaj ürünlerinde İNDİRİM BAŞLADI! Şok'ta bu hafta 6'lısı 27 TL'ye düştü! ŞOK KASIM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!
ŞOK'ta bu hafta neler var merak ediliyor. Kasım ayında zincir marketler dev kampanyalar başlattı. ŞOK da aktüel ürünler kataloğunu tamamen değiştirdi. Yeni katalogda makyaj ürünleri, çeyiz ürünleri indirimli fiyatlarıyla yoğun ilgi görüyor. Beyaz eşya, masa, sandalye, mutfak eşyası, bakım ürünlerinde indirim az önce başladı. Şok'ta bu hafta 6'lısı 27 TL'ye düştü! İşte ŞOK KASIM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!
04.11.2022 12:48 - Son Güncelleme: 04.11.2022 12:49
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Kasım ayına girerken zincir marketlerin de indirimli ürünleri güncellendi. ŞOK'un bu haftaki aktüel kataloğunda ev eşyaları dikkat çekiyor. AnatoliaKöşe Koltuk Takımı Gri 3299 TL, Berceste Vestiyer Portmanto 679,90 TL, Bonelegant 3'lü Ahşap Saksı Standı 99,90 TL, Bonelegant Elit Ahşap Havluluk 99,90 TL'ye düştü. Gıda ürünlerinde de Çok Tahıllı Tava Ekmeği 21,75 TL, Aytaç Fermente Sucuk 34 TL'ye satılıyor. İşte ŞOK 2022 güncel aktüel ürünler listesi...