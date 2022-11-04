Çeyiz, diyet, makyaj ürünlerinde İNDİRİM BAŞLADI! Şok'ta bu hafta 6'lısı 27 TL'ye düştü! ŞOK KASIM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Kasım ayına girerken zincir marketlerin de indirimli ürünleri güncellendi. ŞOK'un bu haftaki aktüel kataloğunda ev eşyaları dikkat çekiyor. AnatoliaKöşe Koltuk Takımı Gri 3299 TL, Berceste Vestiyer Portmanto 679,90 TL, Bonelegant 3'lü Ahşap Saksı Standı 99,90 TL, Bonelegant Elit Ahşap Havluluk 99,90 TL'ye düştü. Gıda ürünlerinde de Çok Tahıllı Tava Ekmeği 21,75 TL, Aytaç Fermente Sucuk 34 TL'ye satılıyor. İşte ŞOK 2022 güncel aktüel ürünler listesi...