Kalem kalem açıklandı! Şubat ayı gıda, nakit para, erzak yardımı başvuruları başladı! 2022’de belediye, valilik, kaymakamlıktan yardım destekleri!

Belediyelerden ihtiyaç sahibi ailelere meydana getirilen yardımlar hız kesmeden şubat 2022'de de devam ediyor. Valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler şeklinde kuruluşlar tarafından maddi durumu kritik olan yurttaşlara destekler sağlanıyor. Bu yardım başvuruları e-Devlet üzerinden de gerçekleşiyor. Peki, maddi yardım başvuruları nasıl yapılır? Gıda, erzak, kırtasiye yardımı müracaat şartları nedir? İşte tüm detaylar!